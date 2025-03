GLOOMY SUNDAY - ASSE

“L’angoisse, cette souffrance omniprésente, naît de la certitude inéluctable que notre fin à tous est proche.”

Toni Bentley - Ma reddition

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 02.03.25 – MAINTIEN -11 POINTS « Biiiiip : Vous êtes bien chez Micheline de la compta de l’ASSE. Je ne suis pas là pour le moment, je suis dans le grenier pour ressortir mon Livre de comptes Ligue 2, histoire de préparer la prochaine saison. Si vous n’avez pas 6 points à me rapporter lors des deux prochains matches, merci de ne pas laisser de message ! »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 305ème chronique, après cet ASSE-OGCN (1-3). Et aujourd’hui dimanche alors que je vous écris, je vis un nouveau Gloomy Sunday, comme chantait le grand Serge Gainsbourg ... *Sombre dimanche* (ça c’est pour ceux qui ne sont pas fluent in English, car après tout, n’est pas le Hool’s @JeremChatonnier qui veut non plus, hein !).

Et finalement, c’est moins lié au résultat de samedi à Geoffroy-Guichard, auquel je m’attendais, qu’à celui du HAC à Bollaert, qui d’un coup accélère la pente glissante du toboggan.

CHAPITRE 1 : DANS LE CHAUDRON, POINT DE MIRACLE

Car le premier constat après ce 1-3, c’est qu’avec un peu de recul, il n’y a vraiment pas de quoi de mettre la queue en trompette. Battus par une équipe très nettement plus forte, il n’y eut aucun miracle dans notre chaudron adoré, et qui une fois de plus lui, a essayé de jouer son rôle.

Et d’ailleurs puisqu’on évoque ici la notion de miracles, force est de constater que quand tu vois jouer au foot des mecs comme PÉTROT_N’EN_FAUT, DYLAN BATUBINSIKA-TEUR, YVANN_LE_FRANC_MAÇON, APPIAH_DU_GAIN, tu finis par te dire que le Chaudron est devenu la Cour des Miracles si chère à mon bon vieux Totor HUGO.

Mais samedi après-midi, le match ressemblait plus au scénario de la Guerre des Mondes de HG WELLS qu’à celui de Notre Dame de Paris, en fait. Un écart technique abyssal entre les deux équipes, et il n’a fallu à Nice qu’une toute petite montée en intensité en deuxième mi-temps pour plier le match.

Comme nous sommes d’incorrigibles et éternels naïfs, évidemment qu’à la mi-temps, on se prenait tous à y croire. 1-1, un joli but, une nouvelle preuve de caractère en remontant, une nouvelle fois, un scenario défavorable. Et puis cette impression que l’équipe continuait, malgré tout, à vouloir jouer. Et pendant toute la mi-temps, l’entretien de ce secret espoir que peut-être on allait prendre un point ... ou peut-être mieux, sur la dynamique de la fin du premier acte.

Et puis bon ... après la deuxième mi-temps a commencé, et il n’a pas fallu plus de trente secondes pour s’apercevoir que ce sentiment positif issu du premier acte n’était finalement dû qu’à la baisse de rythme de l’adversaire après leur premier but. Et que dès lors qu’ils avaient décidé d’aller gagner ce match, notre ASSE n’était d’un coup plus du tout invitée à quoi que ce soit.

La réalité est dure et les faits sont têtus. Cette ASSE-là n’avait pas le début d’une chance de battre ce Nice-là, qui a accéléré, mais juste un peu, sans forcément forcer leur talent et ça leur a suffi pour s’essuyer la panse (je panse, donc j’essuie comme disait à peu près le Réné Descartes) sur nos Verts. Car l’écart de niveau était tel que c’était tout simplement suffisant pour nous battre 1-3, score qui reflète parfaitement, en version basse, l’écart de talent dans les deux effectifs.

Histoire de ne pas complètement sombrer, on se remouillera vite fait la compresse en se disant que quelques joueurs ont livré une partie correcte, comme BOUCHOUARI_POTTER, qui pourra quitter l’ASSE en juin avec la satisfaction d’une belle saison complète (enfin ...) et d’avoir progressé ; comme STASSIN_LA_DEMI_LUNE, joueur de seulement 19 ans, intéressant, et qui ne mérite pas du tout toutes les critiques qui peuvent sur lui depuis son arrivée au simple motif du montant de son transfert : et même comme le vieux GÉRARD_DE_TARDIEU, qui certes n’a plus les jambes, mais a au moins gardé la vision et la capacité de passe, deux qualités qu’aucun de nos défenseurs n’auront jamais, quelques soient les formations qu’ils pourraient s’offrir avec leur CPF.

Et pour finir de se mettre un pansement sur le moral qui saigne, on pourra toujours se dire qu’au moins, l’équipe essaye toujours de « jouer au foot », et que ça n’a pas toujours été le cas dans ces trois ou quatre dernières années. Seulement voilà, quand tu veux jouer au foot et en même temps avoir des résultats, le minima c’est d’avoir des joueurs de foot. Tu ne peux pas espérer rester en Ligue 1, à moins de vents très favorables, avec aussi peu de talent et une ligne de défense qui en chierait déjà des oursins en milieu de Ligue 2.

Et puis entre nous, cette satisfaction d’avoir une équipe qui joue sera une bien piètre consolation quand on sera repartis l’an prochain pour des joutes à PAU ou à RODEZ.

CHAPITRE 2 : SE PRÉPARER À L’INÉLUCTABLE POUR L'ASSE

Car oui les amis, la réalité est là, lourde comme le manteau du sacre de Bokassa Ier.

J’ai longtemps repoussé cette réalité, et je l’admets bien volontiers avec cette rare loyauté qui ajoute tant à mon crédit. Conscient des lacunes profondes de l’ASSE, je gardais toutefois chevillé à l’âme ce louche espoir que les vents allaient être favorables, et j’étais probablement soumis à l’éternel aveuglement du supporter de base qui se dit « Ouf, y a au moins deux équipes encore plus nulles que nos Verts, donc les barrages c’est pour nous !! ». Et bien hier, j’ai pris un vieux coup sur la cafetière, car pour la première fois depuis longtemps, ce virtuel espoir est battu en brèche par la réalité du classement.

Une fois encore, pas par le résultat du match #ASSEOGCN, tellement logique qu’il ne m’a pas remué jusque dans les dédales de mon fondement. Pas du tout, je suis même demeuré comme le mari de la Mère Turbable. D’un calme de sardine en boîte.

En revanche, quand j’ai lu le résultat final de #RCLHAC, ça m’a filé d’un coup le regard bienveillant qu’a la mangouste pour le serpent.

La réalité est là, froide et implacable. En termes de classement, il n’y a PLUS deux équipes plus faibles que nous derrière !! Et c’est tout.

Est-ce que ça change fondamentalement le chemin qui nous reste ? Sans doute pas. Les deux matchs qui arrivent, on se disait déjà tous qu’il fallait les gagner. Là c’est maintenant devenu une question de vie ou de mort (en L1, hein, attention, ça n’est jamais que du foot, restons calmes).

Et comme notre ASSE n’a pas été foutue - depuis le début de la saison - de gagner un seul match à l’extérieur (contrairement, justement, aux équipes supposément « plus faibles » et qui fondaient nos espoirs de maintien), je ne vois pas bien par quel miracle (tiens, encore des miracles ...), et sur quoi on fonde l’idée que là on va en gagner deux d’un coup !!

A moins qu’il n’existe un bouton ON/OFF quelque part. Auquel cas il est urgent que notre ami EIRIK_LE_VIKING mette le doigt dessus.

Et même si dans le fond, je ne lui en veux pas plus que ça, ce ne sont pas non plus les récentes interventions dudit CAP_HORNELAND, bredouillant comme un puceau venant d’offrir son premier bouquet de violettes à une amie de sa mère, qui vont réellement me rassurer sur ce point. Le garçon a autant l’expérience de la Ligue 1 que Louis XVI avait celle du Peuple, et dégage au fil du temps la chaleur que dégage un pain de glace dans un wagon frigorifique traversant l’Alaska.

CONCLUSION

On ne se refait pas. Je n’ai pas envie de me refaire, je serais capable de me louper encore une fois. Ma passion pour l’ASSE me fera toujours refuser l’idée qu’on est *déjà* en L2 tant que tout n’est pas joué.

Et tout n’est pas joué.

Mais quand même ... Il se dit que le bon sens c’est ce qui vous permet d’être écouté quand vous êtes trop con pour être intelligent.

Là, le bon sens conduit tout le Peuple Vert à se préparer, dès maintenant, à l’inéluctable.