Le temps presse du côté de la Ligue 1. Trois points seulement séparent le barragiste (Le Havre) du 14e du championnat (Nantes), tandis que Saint-Étienne lutte pour accrocher le moindre point. Face à cette situation tendue, les clubs doivent pouvoir compter sur le moindre levier pour assurer leur survie dans l’élite. Gilbert Brisbois a évoqué dans l'After Foot une stratégie mise en place par Reims.

Un maintien en Ligue 1 accroché au bout du suspens ?

Les hommes d'Eirik Horneland ont accroché le weekend dernier un point en terre havraise. Et s'ils auraient certainement espéré en obtenir deux supplémentaires, la moindre unité est précieuse dans un bas de tableau qui se resserre. Le Montpellier HSC, alors lanterne rouge, n'est plus qu'à cinq points de retard de l'ASSE tandis que le premier non-reléguable (Reims) n'est plus qu'à deux points. Tout laisse penser que le maintien se jouera entre Reims, Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier.

"On ne peut pas baisser la tête, (...) tout reste possible", déclarait alors le défenseur stéphanois Maxime Bernauer dimanche dernier. Car si les Verts ne jouissent pas du calendrier le plus favorable, il reste loin d’être le plus difficile. Montpellier devra performer face à Marseille ou Paris, tandis que Le Havre affrontera le PSG, Lyon ou même Monaco. Mais la situation est également très préoccupante du côté de Reims. Avec une 15e place au classement, l’équipe dirigée par Samba Diawara enchaîne les contre-performances et reste sur une inquiétante série de 14 matchs sans victoire en championnat.

Le moindre avantage pourrait faire la différence dans une course au maintien qui s'intensifie.

La relégation administrative comme solution ?

Après le fiasco Mediapro, la crise DAZN fragilise un peu plus les clubs français. Après le milliard initialement visé, puis les 500 millions finalement concédés, les revenus liés aux droits TV impactent grandement les formations hexagonales. Pour les clubs les moins huppés de Ligue 1, amputés d’une part majeure de leurs ressources, l’hiver a rimé avec ventes forcées. Reims a dû se séparers de ses hommes forts Emmanuel Agbadou et Marshall Munetsi pour 38 millions d'euros. Tandis que Montpellier a cédé Arnaud Nordin, Musa Al-Taamari et Akor Adams pour équilibrer ses comptes. La menace de relégation administrative est une réalité pour certains clubs français.

Dans l'After Foot de ce lundi soir, l'animateur Gilbert Brisbois évoquait la stratégie du président du Stade de Reims pour accrocher un maintien : "Jean-Pierre Caillot miserait sur d’éventuelles relégations administratives d’autres clubs pour assurer le maintien de Reims. Autant dire que la situation est loin d’être apaisée."

Reste à voir si l’ASSE saura tirer parti de cette situation, alors que la menace d’une relégation sportive leur pend au nez.