L'ASSE a été tenue en échec ce dimanche contre le HAC dans un match de la peur (1-1). Comme chaque semaine ou presque, le service communication du club nous retrace les coulisses de ce match avec son lot d'images exclusives.

L’AS Saint-Étienne débute fort face au Havre en ouvrant rapidement le score. Sur un centre précis de Moueffek, Cardona reprend et Lucas Stassin pousse le ballon au fond des filets dès la 10e minute. Les Verts poursuivent leur pression et pensent doubler la mise à la 20e, mais le but de Cardona est annulé pour hors-jeu.

Progressivement, Saint-Étienne recule et perd le contrôle du match. Le Havre en profite et se rapproche de l’égalisation, notamment sur une tête d’Assan qui heurte le poteau. Juste avant la pause, Bouchouari concède un penalty pour une main dans la surface. Abdoulaye Touré le transforme en deux temps avec réussite, permettant à son équipe de revenir à 1-1. Un coup dur pour l’ASSE, qui était tout près de rentrer aux vestiaires avec l’avantage au score.

En seconde période, les Verts doivent retrouver leur maîtrise pour espérer s’imposer. Mais le match devient fermé, avec une intensité marquée par la prudence des deux équipes, qui craignent autant de perdre que de gagner. Peu d’occasions franches sont à signaler, hormis un coup franc de Zouaoui frôlant le poteau de Larsonneur. Finalement, aucune des deux formations ne parvient à faire la différence, et elles se quittent sur un match nul qui ne satisfait personne.

Dans l’autre rencontre, Reims s’incline face à Auxerre (0-2). Saint-Étienne reste relégable mais réduit l’écart à seulement deux points sur Reims.

Bernauer veut se projeter sur ASSE-Montpellier

Maxime Bernauer : "Montpellier sera tout aussi important. Cela sera aussi un match à l'extérieur, un match compliqué parce qu'eux aussi, il joue leur survie avec l'esprit sudiste. On va se préparer cette semaine à ça pour tout faire pour aller chercher les trois points la-bas !"