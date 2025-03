Maxime Bernauer (ASSE) est venu s'exprimer à l'issue de la rencontre au Havre (1-1). Des propos cueillis sur France Bleu Saint-Etienne. Extraits.

« Pas satisfait forcément, on était venu là pour gagner, il en a manqué. On a manqué de justesse dans les derniers gestes. En deuxième mi-temps, on a eu 8-10 occasions de centre notamment du côté droit, on arrivait bien à amener le ballon dans le dernier tiers, on n'arrive pas à marquer pendant nos temps forts, à tuer. C’est frustrant, on va continuer de bosser, il reste 9 matchs. C’était un match primordial pour le maintien, il y en a encore un la semaine prochaine. On reste la tête haute et on va continuer de travailler.

Non, on était vraiment venu là pour gagner. Sur la fin de match, c'était équilibré car les équipes ont beaucoup donné. On ne peut pas se satisfaire de ce match nul, notre début de match était vraiment bien, on aurait dû scorer un ou deux buts de plus. C’est dommage, on a trop subi ensuite lors de la deuxième partie de la première mi-temps, on n'arrive pas à garder le ballon. On concède trop de situations et c’est là où on concède le penalty. Il faut qu’on gagne en maturité lors de ces phases. On doit mettre le pied sur le ballon. Rentrer à 1-0 à la mi-temps, ça n’aurait pas été le même match non plus. On ne peut pas baisser la tête. Il reste 9 matchs et en 9 matchs tout reste possible. »

Un mot sur le Penalty ? : « Benji (Bouchouari, milieu de l'ASSE) ne fait pas exprès de faire main, le mec, il lui centre sur la main, c’est difficilement explicable. J’en ai fait un contre Angers qui est sévère mais je donne l’opportunité de siffler. Il y a de plus en plus de situations litigieuses. C’est difficilement explicable.

On doit encore travailler, pas encore assez mature, pas assez fort sur les points à corriger. Le groupe ne lâchera pas, on ne peut pas se permettre ça. Notre seul l'objectif, c'est de maintenir le club. On est les joueurs, on est la locomotive du club donc il faut qu’on ait la dalle. Mon sentiment, c'est la frustration collective. Ma situation personnelle passe après le collectif. J’aurais aimé faire un clean sheet mais ce n'est pas illogique, on n'a pas su mettre le pied sur le ballon, c’est notre faute. »