L'ASSE lutte encore et toujours pour rester parmi l'élite. La course pour le maintien s'annonce haletante et complexe pour les Stéphanois. Eirik Horneland peut toutefois compter sur un groupe renforcé. Une bonne nouvelle avant cette dernière ligne droite.

L'ASSE va-t-elle parvenir à se sauver ? C'est la question que tous les supporters se posent à neuf journées de la fin du championnat. La Ligue 1 est plus indécise que jamais en queue de peloton. Si l'ASSE reste dans la zone rouge, les Verts ne sont pas décrochés.

Eirik Horneland peut s'appuyer sur des retours précieux ces dernières semaines. Yvann Maçon enchaîne les minutes, tout comme Aimen Moueffek. Deux grands absents de la première partie de saison. Les deux joueurs ont d'ailleurs été impliqués sur le but de l'ASSE face au Havre. Le milieu de terrain marocain a logiquement repris sa place de titulaire et prouve qu'il possède les qualités nécessaires pour être très utile à son équipe.

Point sur les temps de jeu

Temps de jeu - ASSE