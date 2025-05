À la veille d’un déplacement capital à la Meinau, l’entraîneur du Havre AC, Didier Digard, s’est présenté face à la presse pour évoquer ce match décisif face à Strasbourg. Engagés dans une lutte haletante pour le maintien, les Normands n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent conserver leur place en Ligue 1.

Conscient de l’enjeu, Digard s'est exprimé, évoquant l’état d’esprit de son groupe, les clés du match, mais aussi la pression inhérente à cette dernière journée. Voici l’essentiel de ses déclarations en conférence de presse d’avant-match.

Digard va tenter le coup avec Hassan

Didier Digard (Entraîneur du HAC) : "On récupère Hassan. On est rassuré, c'est bien d'avoir un groupe au complet. Même si on peut rajouter Junior Mwanga qui ne pourra malheureusement pas jouer (accord avec le RCSA qui a prêté le joueur cet hiver). Pour Hassan, c'est toujours particulier, ces blessures musculaires quand on s'arrête d'un coup, un peu comme Gauthier Lloris. Sauf que là, c'est potentiellement un dernier match. Peut-être que mentalement, on fait plus abstraction et on donne tout pour ce match."

Les havrais entre excitation et stress avant RCSA - HAC

Didier Digard (Entraîneur du HAC) : "Il y a du stress et de l'excitation, c’est logique. On est forcément à l'aube d'un match qui est plus qu'important pour notre futur et qui crée de l'impatience, de l'enthousiasme, et un peu de stress aussi, forcément. Il faut bien le gérer.

Il a fallu absorber la déception du match face à Marseille. Après avoir fait autant d'efforts, on espérait être récompensés. Du coup, ça a été un petit peu dur à encaisser, mais ils se sont vite remis au travail. Dès mardi, on a senti un groupe tourné vers Strasbourg. On arrivait à bien finir nos matchs ces derniers temps. On a des jambes. On a un banc qui, à chaque fois, nous fait du bien aussi. C'est un groupe très uni et qui a envie de réussir ce dernier match.

Un œil sur les autres matchs ? Sur le banc, oui. Il y aura des gens du staff qui vont se soucier des autres pelouses. Pas moi, parce que je dois être focus sur l'équipe et sur le match. Ce sont potentiellement des scénarios qui peuvent jouer ou non en notre faveur. En fonction de notre match, on pourra ajuster. Après, il y a un constat très simple : si on gagne ce match, on n'aura pas besoin de se soucier de ce qui se passe ailleurs en Ligue 1. Au minimum, on sera barragiste."

Objectif barrages L1 - L2 pour le Havre ?

Didier Digard (Entraîneur du HAC) : "Les barrages ? Ce serait une première satisfaction, mais pas suffisante. On sait qu'on a traversé beaucoup d'épreuves, ça a été très compliqué. On va essayer de jouer notre carte à fond. Si on a la chance de ne pas avoir à passer par les barrages, on ne va pas se priver, mais on sait que c'est une mission assez compliquée qui s'annonce."

Le HAC a son destin entre ses mains pour rester en Ligue 1

Didier Digard (Entraîneur du HAC) : "Strasbourg ? C'est une super équipe. Toutes ces équipes avec autant de talent et si jeunes, il leur faut surtout la confiance. Et une fois qu'ils ont la confiance, après, ils sont capables de réussir des grandes choses. Ils ont fait une phase retour exceptionnelle. Ils ont beaucoup de qualité. Il y a eu beaucoup d'investissement de fait sur cette équipe. Ils ont montré un très beau visage et sont encore en course pour obtenir un ticket pour la Ligue des Champions. L’absence d’Emegha ? Ce n'est pas neutre, mais je pense qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs. On ne peut être focalisé là-dessus ou se réjouir de ça.

Le calcul est très simple. On a notre destin entre les mains. C'est une journée particulière à fort enjeu, donc c'est juste qu'il faut savoir le gérer."

La pression sur l'ASSE qui veut rester en Ligue 1

Didier Digard (Entraîneur du HAC) : "Toulouse à fond face à l’ASSE ? Oui, je les crois capables de faire un résultat à Saint-Etienne. Après, est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ils ont les capacités de le faire. Dans le foot moderne, avec toutes les pressions qu'il y a, tous les enjeux qu'il y a, je ne pense pas qu'un coach puisse se permettre de lâcher le moindre match. Je pense que cette équipe va tout donner jusqu'au bout. Après, comme je l'ai dit, il y a la gestion des émotions. Elle sera pour nous, comme pour toutes les équipes qui ont un match avec ce tel enjeu."