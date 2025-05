Présent en conférence de presse à la mi-journée, Eirik Horneland s'est livré pour le dernier match de cette saison de ligue 1. En espérant évidemment que les Verts s'offrent les barrages pour garder un espoir de maintien.

Eirik Horneland (ASSE) : "Suivre en même temps ce qui se passe à Strasbourg ? Pendant la rencontre, non, on va s'éviter de suivre le match de Strasbourg parce que ça ne nous aide pas. Nous, on sait qu'on doit absolument faire une victoire. Un nul ou une défaite nous reléguerait en Ligue 2. Il faut qu'on se concentre là-dessus. C’est très simple pour nous. Au coup de sifflet final, on regardera le match du Havre à Strasbourg s'il est encore en cours. Il faut qu'on mette toute l'énergie qu'on a sur le terrain, c'est la seule chose que nous pouvons faire."

Les Verts doivent enfoncer le clou

Eirik Horneland (ASSE) : "A Reims ? Je ne dirais pas que j'étais déçu après notre match. Je veux juste qu'on joue mieux. J'aurais aimé qu'on continue à marquer sur la deuxième période. Je pense qu'on est une équipe qui est meilleure quand elle attaque, quand elle a le ballon, que quand elle ne l'a pas. Les statistiques le montrent, on voit qu'on est capable de marquer des buts, mais aussi qu'on en concède pas mal. Il faut qu'on continue, à mon avis, à rechercher les buts pour sécuriser nos prestations.

On ne doit pas avoir peur de gagner des matchs. Quand on mène, il faut qu'on continue à attaquer. On a ce côté dominant qu'on arrive à mettre en place en 2025. C'est vraiment ce qu'il faut qu'on cherche à faire et à renforcer. Je ne dirais pas que j'ai été critique parce que les joueurs ont vraiment fait du bon boulot sur cette rencontre, mais je pense qu'on peut encore faire mieux."

Se méfier du TFC

Eirik Horneland (ASSE) : "Toulouse qui ne joue rien ? C'est difficile de dire si ça va être un avantage ou un inconvénient. Ce que je vois de cette équipe de Toulouse, c'est que c'est une équipe très bien organisée, qui a concédé très peu de buts. Ils sont très bien entraînés et jouent vraiment avec une vraie bonne discipline. Je les attends sur ce match-là comme ils l'ont été sur les précédents. Ils vont se battre pour prendre des points et finir la saison de la meilleure manière possible. De notre côté, il faudra qu'on soit prêts à jouer l'une de nos meilleures performances pour avoir une chance de les battre. Ils ne viendront pas nous offrir la victoire sur un plateau, ils viendront avec des intentions et il faudra qu'on en ait aussi."

L'ASSE doit s'inspirer du derby face à l'OL

Eirik Horneland (ASSE) : "Je sens les joueurs dans le même état qu'avant le derby. C'est aussi mon cas et je pense que c'est aussi le cas dans tout Saint-Etienne aujourd'hui. Cette semaine, les joueurs ont été vraiment très engagés dans ce qu'ils ont fait. Je sens cette détermination. Maintenant, c'est à nous, aux staffs, de contrôler l'environnement autour des joueurs. Il faut trouver la stabilité dans le jeu, la discipline, le bon rythme du travail dur. C'est très important pour l'équipe. Trouvez le bon niveau d'intensité, de discipline et de faire preuve de stabilité pendant la rencontre. C'est l'un des grands enjeux de cette rencontre. Ne pas jouer ce match avant qu’il commence.

Je pense que l'équipe a progressé sur la gestion des matchs importants. Sur les cinq dernières rencontres, notre bilan est plutôt positif. On a réussi à prendre des points alors qu'on vit une fin de saison pleine de pression. Sur les derniers matchs, je crois que seul Marseille et Rennes ont marqué plus de buts que nous. Donc, j'ai la sensation que notre équipe progresse sur la gestion de ces matchs importants.

On se rapproche de cette stabilité qu'on a recherchée toute la saison et sur ces derniers matchs j'ai l'impression qu'on s'en rapproche de plus en plus. Pendant les rencontres, mais aussi entre les rencontres."

L'ASSE au Vert dès vendredi soir

Eirik Horneland (ASSE) : "On s'est attaché cette semaine à avoir une semaine d'entraînement plutôt tranquille, axée sur la concentration, sur la stabilité à l'entraînement. On sait que l'atmosphère sera importante. Le contrôle des émotions est un des sujets de cette semaine. Demain, nous nous entraînerons à Geoffroy-Guichard et nous commencerons notre mise au vert dès vendredi soir. L'objectif étant de créer un climat de sérénité autour des joueurs."