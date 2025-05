L’AS Saint-Étienne s’apprête à disputer une ultime rencontre décisive ce samedi soir face à Toulouse, à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Dans un multiplex qui s’annonce électrique à tous les étages, l’enjeu est immense pour les Verts. Les hommes d’Eirik Horneland devront impérativement faire mieux que Le Havre pour éviter la relégation. L'ASSE vient de dévoiler le groupe retenu par le coach norvégien pour cette ultime journée !

Le stade Geoffroy-Guichard se prépare à vivre une soirée chargée d’émotions, à l’image de nombreuses fins de saison mémorables dans le Forez. Deux scénarios se dessinent. Le premier, redouté, serait celui d’une descente en Ligue 2 : cela se produirait si l’ASSE réalise un résultat identique ou inférieur à celui du Havre, qui affronte Strasbourg au même moment. L’autre scénario, plus favorable, permettrait aux Verts de passer devant les Havrais. Pour cela, Saint-Étienne devra s’imposer face à Toulouse et espérer un faux pas du HAC, ou bien décrocher un nul et compter sur une large victoire du RCSA, avec un écart d’au moins six buts.

Les Verts pourront évidemment compter sur un Chaudron des grands soirs pour les soutenir afin d'éviter un retour en Ligue 2, 1 saison après l'avoir quittée.

Un effectif peu amoindri

Côté infirmerie, l’ASSE ne compte que quelques absences, mais elles concernent des éléments clés. Augustine Boakye, qui a repris les séances collectives jeudi, ne retrouvera pas les terrains de Ligue 1 ce week-end.

Dylan Batubinsika a également manqué quelques séances cette semaine. Touché au lendemain du déplacement à Reims, il postule tout de même pour une place dans le groupe.

De son côté, Benjamin Bouchouari, blessé au dos avant le derby contre Lyon, a réintégré le groupe lors du déplacement à Reims, sans entrer en jeu. Sa présence dans le groupe face à Toulouse reste une option.

Enfin, Lucas Stassin, meilleur buteur stéphanois cette saison avec douze réalisations (dont onze en 2025), souffre d’une blessure musculaire à la cuisse et a manqué les deux dernières journées. L'attaquant belge demeure incertain sur cette fin de saison. Il ne sera pas présent face au TFC, malgré un retour à l’entraînement, jeudi.

Le groupe de l'ASSE