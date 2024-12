Dur week-end pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio. L'ASSE avait l'ambition d'enchaîner, mais les Verts ont plutôt encaissé cinq buts face à un Stade Rennais muet depuis fin octobre. Malgré la série négative en Ligue 1, les supporters stéphanois étaient encore de la partie.

Nouvelle humiliation en Ligue 1

Quatre. Quatre rencontres durant lesquelles l'ASSE encaisse plus de trois buts. Brest dans un premier temps (4-0), Nice évidemment (8-0), puis Angers (4-2) et enfin Rennes (5-0). L'apprentissage est rude pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio.

Olivier Dall'Oglio après la rencontre : "On a manqué de caractère parce qu’on est loin de nos bases. C’est vrai qu’on est beaucoup plus à l’aise à domicile, c’est un constat. Mais il va falloir forcer les choses. On ne peut pas accepter certaines attitudes sous prétexte qu’on joue à l’extérieur." Avec 25 buts encaissés à l'extérieur, l'ASSE affiche le pire total du Top 5 européen.

Pourtant, les Stéphanois ont parfaitement entamé la rencontre. Mathieu Cafaro trouve le poteau, avant de réaliser une superbe parade (38') synonyme de carton rouge et de penalty. À 10 contre 11, Rennes crucifie les Stéphanois à 5 reprises. Les Bretons n'avaient plus gagné par cinq buts d'écart depuis le 21 mai 2023 (Ajaccio, 5-0).

Les supporters toujours présents

Initialement limité à 500, le parcage stéphanois a finalement laissé place à 200 ligériens de plus. Malgré une entrée à la mi-temps dans le stade suite à des contrôles poussés des autorités, les supporters de l'ASSE ont enflammé le Roazhon Park.

À plus de 400 km de Saint-Étienne, la ferveur stéphanoise a une nouvelle fois maintenu sa réputation, malgré le 5-0. Ils sont 700 en moyenne lors de chaque déplacement des Verts (sans compter le Groupama Stadium).

