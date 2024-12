Comme chaque semaine, coup d'œil sur les anciens Vert qui ont brillé loin du forez. Cardona, Gradel, Nordin, ... Ils ont fait bien mieux que l'ASSE.

Irvin Cardona lance enfin sa saison

Alors que son équipe de l’Espanyol Barcelone est à la peine, la situation de l’ancien chouchou du peuple vert s’est peut être améliorée ce week-end. À la suite d’un corner du Celta Vigo (l’adversaire du week-end), Cardona s’est offert un rush solitaire. Il récupère la balle dans ses 35 mètres, accélère et n’est pas attaqué à l’entrée de la surface. Il arme alors une frappe puissante et bien placée pour ouvrir le score. C’est une victoire qui va suivre après cette ouverture du score de l’attaquant français. Une victoire qui pourrait leur permettre de sortir de la zone rouge.

Max Alain Gradel et son équipe remportent le match du maintien

Match important dans la course au maintien en deuxième division turque. Ce match entre le 16ᵉ et le 17ᵉ a généré beaucoup de but, 3-2 score final en faveur de Amedspor. C’est grâce à l’ailier ivoirien que son équipe va ouvrir le score. Il se retrouve en 1 contre 1 sur son côté gauche. Il se défait de son défenseur pour adresser un centre à son coéquipier qui termine facilement. Amedspor passe donc au-dessus de la ligne de relégation grâce à cette victoire.

Des nouvelles de Bilal Benkhedim

Le milieu de terrain offensif vainqueur de la Gambardella joue au Luxembourg ! Et pas dans n’importe quelle équipe, chez le dauphin du championnat. L’ancien stéphanois performe la bas et a d’ailleurs marqué un but en toute fin de match ce week-end. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive sur le début de saison, le milieu de terrain de 23 ans relance peu à peu sa carrière.

Arnaud Nordin offre des points précieux au MHSC

Montpellier a réussi à obtenir des points ce week-end, contre le LOSC qui a décidément du mal contre les équipes peu en forme. Le match était très mal embarqué, menés jusqu’au temps additionnel, les montpelliérains s’en sont remis à Nordin dans les arrêts de jeu. Suite à un cafouillage dans la surface, le ballon revient sur Nordin qui va égaliser à bout portant. Un point important pris dans un match assez fou et sous tension.

Enzo Crivelli s’illustre dans un match de haut de tableau

Servette et Crivelli affrontaient Lugano ce week-end, un match entre le deuxième et le troisième de la première division Suisse. Lugano avait 3 points d’avance avant ce match. Il fallait donc absolument une victoire pour Servette pour ne pas se faire distancer. Ils vont lancer leur match grâce à un but de Crivelli. Son but intervient en début de seconde période, mais il faut attendre la fin de match pour que Servette se mette à l’abri. Victoire 3-0 au final pour revenir à égalité avec Lugano au classement.