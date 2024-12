Le 13 décembre prochain, les joueuses de l'ASSE disputeront leur premier match de la saison à Geoffroy-Guichard. Cette rencontre face à l'une des meilleures équipes du championnat sera forcément très attendue à la maison. La billetterie vient d’ailleurs d’être ouverte.

L'ASSE doit se relancer

Alors que les Stéphanoises accueilleront l'En Avant de Guingamp ce week-end, un autre match à domicile s'annonce pour les Vertes. Bien qu'elles jouent deux fois consécutivement à la maison, ces rencontres auront lieu dans deux stades séparés de quelques centaines de mètres : au Salif Keita face aux Bretonnes et à Geoffroy-Guichard contre le PSG. Actuellement, les Vertes traversent une dynamique négative qui a débuté avec une lourde défaite 11-0 contre l’OL. L’ASSE n’a pas su se ressaisir, enchaînant une nouvelle défaite face à Montpellier (2-0). Après cette rencontre, Laurent Mortel a commenté cette seconde contre-performance :

"On prend un but après une minute trente et un deuxième à la 42e. Ce sont des moments clés et, derrière, on court après le score. La première mi-temps n’a pas été de qualité. J’ai préféré la seconde, marquée par la générosité, l’envie d’aller de l’avant, de chercher à renverser un peu les choses. On perd ce match à cause de cette mauvaise première période, tout simplement. Puis, quelques changements et ajustements nous ont peut-être apporté un petit plus en seconde période. On a cherché à avancer davantage, mais il faut aussi regarder notre efficacité dans les 30 derniers mètres. Nous avons eu des occasions en seconde période, mais nous ne les avons pas concrétisées. C’est la différence avec Montpellier qui n’a pas eu tant d’occasions, mais qui a été hyper efficace et réaliste."

À Geoffroy-Guichard face au PSG

Le premier match de la saison programmé à Geoffroy-Guichard est l’occasion de montrer le soutien des supporters envers cette équipe féminine. De nombreuses équipes de la Arkema Première Ligue font déjà de même, de manière plus récurrente, comme le DFCO, Le Havre ou encore Strasbourg. Le club a annoncé le prix des places pour ce match sur son site officiel, et il est déjà possible de réserver !

"Les portes du stade Geoffroy-Guichard vont à nouveau s’ouvrir pour recevoir notre équipe féminine. Après le derby de la saison passée, les supporters sont invités dans l'antre mythique du football français pour la rencontre ASSE - PSG du vendredi 13 décembre prochain.

Face à l’actuel dauphin de l’OL en D1 Arkema, les joueuses de Laurent Mortel pourront compter sur le soutien du Peuple Vert pour relever le défi qui se présente à elles. La billetterie pour cette rencontre est déjà ouverte.

Tous les abonnés au stade Geoffroy-Guichard sont invités à ce match. Il leur suffit de retirer une invitation sur la billetterie en ligne.

Tarifs :

Abonnés (Club 12e Homme ou Simple) : une invitation à retirer en ligne.

: une invitation à retirer en ligne. Grand Public : 5 € tarif unique.

: 5 € tarif unique. Clubs amateurs et CSE : contactez le service billetterie."

