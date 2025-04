Si l'ASSE est dans l'obligation d'enchaîner ce weekend face à Strasbourg, c'est avant tout car la course au maintien se complexifie. 17e de Ligue 1, les Verts doivent compter non seulement sur leurs propres performances. Mais aussi sur celles de leur concurrent au maintien. Le SCO Angers, 15e après sa défaite à Nice (2-1), reçoit le LOSC ce dimanche. Une bonne opération se profile pour les Stéphanois, tandis que les joueurs d'Alexandre Dujeux vont tout donner pour engranger de précieux points. Extrait de la conférence de presse.

Le maintien en Ligue 1 ? Tous les points comptent

Le coach du SCO, Alexandre Dujeux, s'est également attardé sur le sujet de leur survie dans l'élite.

Alexandre Dujeux : "Il faut rester le plus calme possible, mais c'est évident que c'est une fin de saison où tous les points comptent. Il faut voir le bon côté des choses et pousser nos joueurs. On a des garçons qui sont absents et il faut faire avec. Il faut se pencher sur les présents et c'est avec ces garçons qu'on va y arriver et en tirer le meilleur.

C'est usant physiquement et mentalement parce que toutes les minutes comptent. On a conscience des enjeux et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ne se lâche plus.

On a prouvé des choses et sur ces quatre derniers matchs, il faut retrouver ce dont on a été capable de faire. Aujourd'hui, on est concentré sur Lille, on va jouer match après match. À nous de faire un gros match dimanche."

"Avec nos armes, on peut faire de belles choses"

Abdoulaye Bamba, défenseur d'Angers : "C'est excitant parce que c'est la lutte pour le maintien. Il ne faudra pas lâcher et aller chercher les ressources supplémentaires pour aller le chercher. C'est le mental qui fera la différence. Jusqu’à maintenant, on a su déjouer les pronostics et on doit le faire jusqu’à la fin. Entre nous, on doit continuer à avoir un discours positif, on veut retrouver ce qu'on faisait de bien auparavant.

On fait du bon boulot et il faut continuer. On est dans un moment clé et on fera tout pour aller chercher les trois points dimanche. Il faut y croire et savoir se lâcher. Avec nos armes, on peut faire de belles choses

On essaye de faire le maximum nous concernant. Peu importe les résultats des autres équipes, on veut gagner dimanche. C'est mentalement dur pour tout le monde et il faut garder le cap."

Un exploit accessible à Angers ?

Le calendrier d'Angers (30 points)

J31 : 🆚 Lille (domicile) — 27 avril

Le sprint final est lancé !