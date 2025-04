Alors que l’AS Saint-Étienne est engagée dans une bataille intense pour son maintien en Ligue 1, l’équipe doit faire face à un autre problème majeur : la menace de suspension qui pèse sur plusieurs de ses joueurs.

Actuellement 17e au classement, l’ASSE est en grande difficulté. À quatre journées de la fin du championnat, les Verts comptent trois points de retard sur Angers, premier non relégable. Les Stéphanois sont à égalité de points avec Le Havre, barragiste.

Plusieurs cadres sous la menace d’une suspension

La pression est donc à son comble pour le club ligérien, et le moindre faux pas pourrait être fatal. Dans ce contexte, la gestion des joueurs avertis devient cruciale. En effet, selon le règlement, un joueur qui cumule trois cartons jaunes en dix matchs est automatiquement suspendu pour une rencontre. Ce système met en danger plusieurs cadres stéphanois qui sont sous la menace d’une suspension automatique.

Parmi les joueurs concernés figure Benjamin Bouchouari. Le médaillé de bronze aux JO de Paris est une pièce maîtresse du milieu de terrain, tant dans la récupération que dans l’animation du jeu. Si le Marocain est menacé, il demeure probablement forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure au dos. Une suspension à ce stade reste donc peu probable pour le numéro 6 de l’ASSE.

Aïmen Moueffek et Maxime Bernauer sont également dans cette liste de joueurs sous surveillance. Le premier cité devra être méfiant, au vu de la blessure de Bouchouari, qui affaiblit les cartouches disponibles au milieu. Quant à Irvin Cardona, il devra éviter tout nouvel avertissement sous peine de manquer un match capital dans la course au maintien.

Un autre joueur vient de s’ajouter à cette liste. D’abord expulsé, Lucas Stassin a vu son carton rouge être modifié avec l’aide de la VAR lors du derby. Un avertissement qui le place sous la menace d’une suspension. Le Belge aura cette épée de Damoclès au-dessus de la tête uniquement à Strasbourg. S’il n’écope d’aucune sanction en Alsace, il ne sera ensuite plus menacé.

Chaque point compte pour le maintien en Ligue 1

Le calendrier restant ne laisse aucun répit à Saint-Étienne, avec notamment une confrontation directe contre Reims dans deux semaines, et des duels face à Strasbourg, Monaco et Toulouse. Chaque point vaudra cher, et chaque absence pourrait faire basculer une rencontre.

Dans ce contexte tendu, l’entraîneur Eirik Horneland se retrouve face à un dilemme stratégique : doit-il préserver ses joueurs menacés pour éviter toute suspension, ou les aligner coûte que coûte au risque de les perdre pour les matchs suivants ? Un choix cornélien qui pourrait conditionner le sort du club en fin de saison. La discipline devient donc un enjeu aussi important que la tactique dans cette fin de championnat sous haute tension.

Les joueurs de l’ASSE sous la menace

Lucas Stassin : 1 match

: 1 match Irvin Cardona : 3 matchs

: 3 matchs Aïmen Moueffek : 4 matchs

: 4 matchs Benjamin Bouchouari & Maxime Bernauer : jusqu’à la fin de saison (éventuels barrages compris)

Si l’un de ces joueurs venait à être averti à Strasbourg, ce samedi, il serait amené à manquer le déplacement à Reims lors de la 33ème journée.