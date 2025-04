Engagée dans une lutte acharnée pour sa survie en Ligue 1, l'ASSE joue gros ce week-end face à Strasbourg. Un rendez-vous capital à quatre journées de la fin du championnat.

En battant Lyon (2-1) lors de la 30e journée, l’ASSE a réalisé un véritable tour de force, insufflant un vent d’espoir dans la course au maintien. Pourtant, les Verts restent englués à la 17e place avec 27 points, à égalité avec Le Havre, mais derrière à la différence de buts. Avec 17 défaites au compteur et une défense trop souvent dépassée (68 buts encaissés), les Stéphanois n’ont plus le droit à l’erreur et ne doivent plus calculer. Le déplacement à Strasbourg s’annonce crucial : chaque poitn comptera pour l'ASSE dans ce contexte.

La dynamique positive face à Lyon peut-elle se confirmer en Alsace ? C’est toute la question qui se pose face à un adversaire qui figure parmi les meilleures écuries de Ligue 1 en 2025.

Ligue 1 : Le Havre, Montpellier et Angers sous pression

Si Saint-Étienne est relégable, d’autres clubs restent dans la zone rouge ou très proches. Le Havre, 16e avec également 27 points, affronte Monaco, une affiche compliquée qui pourrait laisser des ouvertures aux Verts. Montpellier, lanterne rouge avec 15 points, semble distancé mais reçoit Reims et tentera de sauver l’honneur. Angers, 15e avec 30 points, a aussi fort à faire contre Lille, bien installé dans le top 5.

La lutte est donc intense pour éviter les deux places synonymes de relégation directe et celle de barragiste. Chaque point comptera d’ici la 34e journée, et cette 31e journée pourrait bien redistribuer les cartes.

ASSE : un calendrier à haut risque jusqu’à la fin

Au-delà de Strasbourg, le calendrier des Verts ne s’annonce pas de tout repos avec des confrontations contre des équipes du haut de tableau. Saint-Étienne joue donc une finale à la Meinau ce samedi. Le rendez-vous est pris.

Journée 31 - Ligue 1

PSG - Nice

Montpellier - Reims

Strasbourg - ASSE

Nantes - Toulouse

Angers - Lille

Le Havre - Monaco

Lens - Auxerre

Marseille - Brest

Lyon - Rennes

Classement provisoire (après 30 journées)