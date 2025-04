Un vent d’euphorie souffle sur Geoffroy-Guichard après la victoire 2-1 de l’ASSE face à l’OL. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur ce Derby !

Dans un Chaudron incandescent, les Stéphanois ont fait bien plus que dominer leur rival lyonnais : ils ont redonné de la fierté à tout un peuple. Comme le souligne Patrick Guillou, « un vent d’euphorie souffle dans les travées de Geoffroy-Guichard. Avec son instinct de survie, la bande de Capt’ain Abdelhamid s’offre une parenthèse enchantée. »

Cette victoire, plus qu’un simple résultat pour l'ASSE, a des allures de rédemption. « Le tumulte s’élève et les clameurs hurlent leur vérité. Une nuit stéphanoise magique », écrit encore Guillou, résumant à merveille l’ambiance survoltée du stade.

Un acte de rébellion face à la morosité

« C’est le sacre des mutants ». Un symbole de rupture avec les matchs de l'ASSE qui ont eu lieu auparavant, « la naissance de valeurs inédites. Les plus audacieux diront même la révélation d’un ordre nouveau. »

Face à une équipe lyonnaise amorphe, en pleine descente aux enfers depuis Manchester, l’ASSE a misé sur l’audace. « Misant sur les stigmates et la fatigue mancunienne, les Verts ont agressé et harcelé dès l’entame de peu fringants Lyonnais »

Le fruit d’un travail tactique rigoureux de la part de l'ASSE

Derrière la fougue et la magie, il y a aussi un vrai plan. « La discipline et la flexibilité tactiques ont largement contribué à glaner ces trois points inespérés mais tellement mérités ». En effet, Horneland a su « cocher les bonnes cases » avec une stratégie de récupération agressive, de l’intensité.

Pour Guillou, cette performance marque un tournant : « À force d’être à la marge depuis des mois, Horneland et sa troupe tiennent enfin un instantané fondateur dans leur jeune histoire commune. »

Une fête qui fait (un peu) oublier le reste

Enfin, Guillou ne manque pas d'ironie en évoquant les tensions et polémiques qui ont émaillé le derby. « L’euphorie de ce précieux succès permet de balayer sous le tapis certains faits de match », écrit-il, citant notamment « l’interprétation de certaines banderoles, la non-exclusion de Stassin et l’interruption du match ». Mais qu’importe : « Seul le résultat compte. Cette victoire permet d’avancer. »