Le Stade Lavallois traverse une période pleine de contradictions. Depuis plusieurs semaines, les signaux positifs s’accumulent dans le contenu. Pourtant, au classement, la situation reste préoccupante. À l’approche du déplacement à Geoffroy-Guichard, Laval avance avec plus de certitudes… mais toujours sans résultats positifs. Une recrue débarque pour tenter d'inverser la tendance.

Depuis la défaite face à Bastia début janvier, moment perçu en interne comme celui où les Tangos ont "touché le fond", les Lavallois affichent un visage plus cohérent. La défense a retrouvé une certaine stabilité, l’animation offensive génère davantage d’occasions et, fait notable lors du dernier match face à Annecy, Laval a enfin marqué dans le cours du jeu.

Mais la dynamique comptable reste insuffisante : trois matchs nuls et une défaite sur les quatre dernières journées. Résultat, les Mayennais comptent désormais quatre points de retard sur la place de barragiste. À ce stade de la saison, l’écart commence à peser.

Après le nul contre Annecy, Olivier Frapolli n’a pas cherché à masquer l’urgence : « On se battra jusqu’au bout comme des chiens » a-t-il lâcher via des propos rapportés par Ici Mayenne. Le ton est combatif. L’entraîneur s’appuie sur un groupe qui semble avoir retrouvé de l’allant et un état d’esprit plus entreprenant.

Des recrues qui changent le visage de Laval

Le mercato hivernal apporte également des motifs d’espoir. Dylan Mbayo, buteur face à Annecy, a déjà montré son efficacité. Trévis Dago, très actif dans ses premiers matchs, offre des solutions intéressantes dans les transitions. Le retour d’Owen Kouassi, solide contre Lyon et Le Mans, contribue à rééquilibrer le bloc défensif.

À ces renforts s’ajoute désormais Sidi Bane, officiellement qualifié cette semaine. Le défenseur sénégalais de 22 ans vient compenser le départ de Théo Pellenard et renforcer un secteur qui a trop souvent souffert cette saison. Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit, il devra rapidement s’adapter au contexte d’une équipe sous pression.

Un déplacement à Geoffroy-Guichard sous tension

Malgré ces ajustements, Laval reste fragile mentalement, notamment lorsqu’il est mené au score. La difficulté à transformer les temps forts en victoires demeure le principal frein. Face à une ASSE relancée et solide défensivement, les Tango devront faire preuve d’une efficacité qu’ils n’ont pas toujours eue ces dernières semaines. Le jeu progresse, la confiance revient doucement, mais l’heure tourne. À Geoffroy-Guichard, Laval joue plus que trois points : il joue la crédibilité de son renouveau.