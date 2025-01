Samedi soir, lors de la victoire de l’ASSE face à Reims, un élément crucial manquait : l’effervescence des Kops. Les tribunes historiques du Chaudron étaient désertes, conséquence des sanctions prononcées par la Ligue de football professionnel (LFP) après l’usage de fumigènes lors du match face à l’Olympique de Marseille. Cette fermeture s’appliquera également lors de la rencontre face à Nantes (J18).

L’impact sur l’ambiance et l’affluence a été immédiat. Avec seulement 14 201 spectateurs, Geoffroy-Guichard affichait une des plus faibles affluences de la saison, loin des sommets atteints face à Lens (36 832) ou Marseille (35 350). Ces chiffres contrastent avec une moyenne générale de 27 873 spectateurs, soulignant l’importance des Kops pour maintenir l’atmosphère si caractéristique du stade stéphanois.

La colère des ultras : une contestation ouverte à l'ASSE

Malgré leur absence dans les tribunes, les ultras stéphanois n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement. Aux abords du stade, une banderole a été déployée : « Deux matchs à huis clos, sept pour Sissoko… Le seul barème de sanction, c'est le club visé ! Finalement, vous nuisez plus au football que nos actions. »

Ce message vise directement la commission de discipline de la LFP, accusée de sanctionner de manière arbitraire et disproportionnée. Ce sentiment d’injustice a trouvé un écho du côté des supporters rémois, qui ont affiché une banderole similaire dans leur parcage visiteurs : « Non aux sanctions collectives, réformons la commission de discipline. » Une solidarité rare entre groupes de supporters, tous confrontés à des décisions perçues comme éloignées des réalités du terrain.

Quel avenir pour l’ambiance stéphanoise ?

Le retour des Kops sera déterminant pour galvaniser une équipe en quête de maintien. Plus que jamais, joueurs et supporters devront être unis pour surmonter les défis à venir. En attendant, la colère gronde et la relation entre les instances du football et les groupes de supporters semble plus fragile que jamais.