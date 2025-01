L'ASSE s'est imposé sur le score de 3-1 ce samedi contre le Stade de Reims. Un succès précieux qui permet à Eirik Horneland de décrocher son premier succès sur le banc stéphanois. Pendant cette rencontre, plusieurs joueurs se sont illustrés sur le terrain. Mais, à l'instant du coup d'envoi, Mathieu Cafaro a lui franchi une barre symbolique !

Depuis le début de la saison, Mathieu Cafaro occupe une place de titulaire dans le 11 de départ de l'ASSE. Sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio, l'ailier a disputé 13 rencontres. Les trois seules qu'il a manquées (Lyon, Marseille et Toulouse) sont dues à des suspensions.

Une première partie de saison mitigée avec l'ASSE

Bien que très utilisé, le joueur de 27 ans vit une première moitié de saison en dents de scie. Auteur d'un magnifique but contre Lille dans un Stade Geoffroy-Guichard qui voyait le retour de son Kop Nord, suspendu dès la première journée, il n'a jamais réitéré une telle performance. Aujourd'hui, Mathieu Cafaro compte un seul but et aucune passe décisive.

Présent le 24 octobre dernier en conférence de presse, avant le match contre Angers, il s'était justement confié :

"Je me sens bien physiquement, j’enchaîne les matches. Mais je n’ai été qu’une seule fois décisif, ce n’est pas assez pour moi. J’entends et j’aimerais être plus décisif pour l’équipe. Mon positionnement ? À gauche ou à droite, ça ne pose pas de souci. J'ai déjà évolué sur les deux côtés dans d'autres clubs. Cette saison, il y a plus de concurrence dans l’effectif, mais c’est la Ligue 1, j'ai déjà connu ça par le passé et c'est quelque chose que j’aime. Ça pousse à être plus performant. Cette saison, en Ligue 1, c’est différent de la saison dernière : on a moins le ballon, moins de situations que la saison dernière. Il faut s’adapter. Personnellement, il me manque des statistiques. Il va falloir que je sois plus efficace, tout simplement."

La confiance d'Horneland envers Mathieu Cafaro ?

Mathieu Cafaro a vécu une première titularisation sous les ordres d'Eirik Horneland. Durant la première mi-temps, il a manqué plusieurs fois de lucidité dans le dernier geste, malgré le fait qu'il ait eu plusieurs opportunités d'ouvrir le score. Aligné sur le côté gauche, il n'a pas hésité à venir prêter main-forte sur le côté droit et même dans l'axe. Les premiers effets du jeu d'Horneland ? L'ailier a réussi à totaliser 85 % de réussite dans ses passes.

Avant la rencontre, Mathieu Cafaro a d'ailleurs évoqué sa relation avec son nouveau coach sur DAZN : "C'est très carré dans le fonctionnement d'une journée. On est souvent ensemble. Ce sont des choses qui changent par rapport à l'année dernière et le début de saison. On a dû s'adapter, on a vite fait le changement et maintenant, c'est à nous de répondre présent sur le terrain."

"Les entraînements, il y a beaucoup d'exigence dans le travail. Il (le coach) est à l'affût de chaque détail. Il nous parle beaucoup et nous donne beaucoup de conseils tactiques. Comme j'ai dit, on va essayer de les mettre en œuvre de la meilleure des façons"

100 matchs en Ligue 1

C'est désormais officiel : Mathieu Cafaro a disputé 100 matchs en Ligue 1. Durant cette période, il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives. Le joueur de l'ASSE a joué 82 matchs en Ligue 1 sous les couleurs de Reims, 4 avec Toulouse (son premier match de Ligue 1 le 10 septembre 2016, face à Bastia) et 14 avec l'ASSE.