L'ASSE affrontait Reims pour ce premier match de 2025 joué pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Les hommes du nouveau coach, Eirik Horneland, ont remporté une très belle victoire par 3 buts à 1. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6)

Un match très sérieux pour Gautier Larsonneur, qui ressort de cette rencontre avec un but encaissé mais aussi la satisfaction d’avoir su répondre aux consignes de son nouvel entraîneur, notamment en accélérant le jeu. Présent lorsqu’il le fallait, il a été sauvé par son montant droit en seconde mi-temps. Une prestation appliquée, mais sans intervention véritablement décisive, dans un match où il a finalement été peu inquiété.

Léo Pétrot (6)

Il a évolué dans le registre que l’on attend de lui, avec davantage d’engagement et de dynamisme face à Reims. Parfois défaillant dans la relance ou dans sa capacité à se projeter vers l’avant, on a retrouvé un Léo Pétrot entreprenant. La présence du nouveau coach et les consignes données n’y sont certainement pas étrangères.

Dylan Batubinsika (5)

Peut-être le joueur ayant montré le moins de progrès dans cette rencontre. Parfois mis en difficulté, notamment par Nakamura, il est apparu un peu en dedans à côté d’un Nadé rayonnant. Il faudra en montrer davantage pour stabiliser cette défense centrale, qui a toutefois affiché des progrès en l’absence d’Abdelhamid.

Mickaël Nadé (7)

Un retour déjà décisif ! Mickaël Nadé ne fait pas les choses à moitié. Solide défensivement, il a utilisé son physique à bon escient, coupant de nombreuses trajectoires et dominant dans le jeu aérien. Cerise sur le gâteau, il est à l’origine de l’égalisation stéphanoise avec une récupération, un chevauchée vers l'avant et une passe décisive pour Boakye. Un match plein pour le défenseur central, qui a marqué des points devant son nouvel entraîneur.

Dennis Appiah (6)

Une rencontre très sérieuse pour Dennis Appiah, qui montre lui aussi qu’il a su répondre aux exigences de son nouveau coach. Beaucoup plus de courses vers l’avant, plus de dynamisme, une vélocité retrouvée… Défensivement, il a été bien plus solide qu’à l’accoutumée, malgré un adversaire direct remuant.

Pierre Ekwah (6)

Un match appliqué pour Pierre Ekwah, qui a joué davantage vers l’avant que sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Son jeu en première intention était une nouveauté intéressante. Si l’on savait qu’il pouvait briller lorsque le rythme était peu élevé, il a semblé bien plus à l’aise dans un jeu rapide et porté vers l’avant. Il faudra reproduire ce type de performance face à des adversaires d’un calibre supérieur.

Louis Mouton (6)

Louis Mouton a affiché engagement et détermination, touchant même le poteau en première mi-temps. Alors qu’il semblait accuser certaines limites en Ligue 1 ces dernières semaines, il a prouvé face à Reims, dans le système proposé par Horneland, qu’il pouvait répondre aux attentes. Encourageant.

Benjamin Bouchouari (7)

Un match de très haut niveau pour Benjamin Bouchouari, qui a permis aux Verts de réussir des transitions de grande qualité. Son jeu de passes a été un régal, ses changements de direction déroutants. On retrouve enfin le Bouchouari qui illuminait parfois la Ligue 2, mais cette fois au plus haut niveau. Toujours sur une bonne dynamique, il a brillé au milieu de terrain et a même failli marquer en première période. S’il n’a pas été récompensé par un but, il a délivré de superbes ballons à ses attaquants.

Augustin Boakye (7)

S’il n’a pas été brillant sur l’ensemble de la rencontre, il a su faire la différence par éclairs. Boakye repart de ce match avec deux buts à son compteur, ses premiers sous le maillot stéphanois. Il a montré du sang-froid sur l’égalisation, en glissant le ballon entre les jambes de Diouf, avant de signer un second but somptueux : un crochet suivi d’un enroulé en pleine lucarne. Sa technique et sa justesse seront précieuses pour l’ASSE. Espérons que sa saison soit enfin lancée.

Mathieu Cafaro (5)

Mathieu Cafaro a appliqué son jeu habituel, ne ménageant pas ses efforts pour défendre et se montrant actif en attaque. On regrettera toutefois son manque de réussite et son incapacité à faire la différence dans certaines situations. Malgré cela, il a su accélérer le jeu par moments et a distribué quelques bons ballons, notamment pour Lucas Stassin dans la profondeur.

Le joueur du match :

Lucas Stassin (8)

L’homme du match ! Une passe décisive, un but et une implication constante dans le jeu. Plus régulier que Boakye qui aurait également pu décrocher le titre d'"homme du match", il a été un point d’ancrage précieux pour l’attaque stéphanoise, alternant jeu en déviation et conservation de balle. Alors qu'il a pêché par lenteur en 1ère mi-temps sur un face à face avec le gardien, il a éclaboussé la seconde mi-temps de son talent. Son enchaînement dribble pied droit – pied gauche conclue par une louche délicieuse de l'extérieur du droit pour le troisième but stéphanois est un modèle du genre.

L'entraîneur :

Eirik Horneland (8)

L’entraîneur norvégien n’a pas perdu de temps et a immédiatement imprimé sa patte sur cette équipe. Très actif sur la touche, il a su guider ses joueurs vers l’application de ses consignes : pressing haut, jeu vers l’avant, transitions rapides… Et les joueurs lui ont rendu cette confiance au centuple. Si cette prestation est un avant-goût de ce que l’ASSE peut proposer en Ligue 1 sous ses ordres, alors les Verts peuvent espérer un maintien sans trembler. Le plus dur reste à faire : confirmer.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.