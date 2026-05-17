Après la qualification de l’ASSE contre Rodez, Peuple-Vert a lancé un sondage sur X afin de connaître l’adversaire privilégié des supporters stéphanois pour le barrage d’accession à la Ligue 1. Et malgré plusieurs heures restantes avant la clôture, une tendance très nette se dégage déjà.

Les supporters de l’ASSE semblent avoir une préférence très claire avant le barrage final. Dans le sondage publié par Peuple-Vert sur X, Le Havre récolte actuellement 66 % des votes, loin devant Nice (21,3 %) et Auxerre (12,8 %). Une tendance forte alors qu’il reste encore plusieurs heures avant la clôture de la consultation. Avec déjà plus de 2 200 vues et plusieurs dizaines de participations, les supporters stéphanois affichent donc majoritairement leur volonté d’éviter Nice et Auxerre. Le Havre apparaît aujourd’hui comme l’adversaire jugé le plus abordable malgré l’écart supposé entre Ligue 1 et Ligue 2. Les nombreux commentaires publiés sous le sondage permettent aussi de mieux comprendre cette tendance.

Le Havre perçu comme l’adversaire le plus accessible

Plusieurs supporters estiment que Le Havre pourrait arriver moins préparé mentalement à un barrage. "Le Havre est peut-être celui qui s’y était le moins préparé", écrit notamment un supporter. D’autres mettent en avant l’expérience d’Auxerre dans ce type de rendez-vous ou encore la qualité individuelle niçoise. "Nice, c’est l’inconnu. Selon la finale de Coupe de France, ils peuvent être au fond du trou comme galvanisés. Et individuellement, ce sont les plus forts", estime un autre supporter. Le facteur psychologique revient également souvent dans les réactions. Certains considèrent que Le Havre pourrait aborder ces barrages avec davantage de pression après une saison difficile en Ligue 1. Une analyse partagée par plusieurs votants qui voient dans le club normand une équipe plus fragile collectivement.

Les supporters savent aussi que l’ASSE devra montrer autre chose

Si le nom de l’adversaire fait débat, beaucoup de supporters rappellent également que l’ASSE devra surtout hausser son niveau de jeu après la qualification très poussive contre Rodez. "Peu importe, il va falloir montrer autre chose que des passes en arrière", résume notamment un internaute. D’autres soulignent que les trois adversaires potentiels restent largement supérieurs sur le papier. "Le Havre reste au-dessus de nous, mais Nice et Auxerre ont des joueurs de niveau milieu de tableau de Ligue 1", peut-on également lire. Malgré tout, une forme d’optimisme persiste autour de Geoffroy-Guichard après la qualification obtenue vendredi soir. Certains supporters parlent déjà d’une revanche à prendre après les dernières désillusions vécues par le club. Une chose semble en tout cas acquise : le Peuple Vert croit encore à une remontée en Ligue 1.