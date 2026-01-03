C'était la reprise, ce soir, du côté du Mans, où Stéphanois et Manceaux se sont livrés à un combat de haut de tableau qui a vu les deux équipes se quitter sur un match nul (0-0). À l’issue de la rencontre, plusieurs joueurs des deux camps se sont exprimés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions. Réactions à chaud côté manceau et stéphanois.

Samuel Yohou (Le Mans) : "Franchement, des deux côtés, c’était un match qui s’est joué à très peu de choses. Aujourd’hui, on a su rester solides et concentrés. Ce n’est la faute de personne si le score est resté nul, chacun a essayé de faire la différence, aussi bien nous que Saint-Étienne. Ce 0-0 montre surtout que Le Mans est une équipe qui ne lâche jamais rien. On poursuit notre série d’invincibilité.

On mérite notre place. Au mois de décembre, on s’était fixé un objectif clair : jouer trois matchs à fond pour s’offrir un beau cadeau, celui de remplir le stade avec 25 000 personnes. On a remporté ces trois matchs, et aujourd’hui le stade était plein. On a tout donné pour marquer, mais on est tombés sur une très belle équipe. Il y a eu de beaux arrêts, des deux côtés. Ça s’est joué à peu de choses. Ce soir, ce sont vraiment deux belles équipes qui se sont affrontées."

Florian Tardieu (ASSE) : "Le terrain était très difficile pour produire du jeu"

Florian Tardieu (ASSE) : "C’est frustrant, parce qu’en première période, on se crée plusieurs grosses occasions et on n’arrive pas à les concrétiser. Le terrain était très difficile pour produire du jeu, pour nous comme pour eux, même si ce n’est pas une excuse. Mais quand on a des situations aussi nettes, ne pas marquer, c’est rageant.

Il faut peut-être avoir un peu plus de folie, de relâchement devant le but, oser davantage. Par moments, on a l’impression qu’il y a un frein quand on arrive dans les trente derniers mètres. C’est frustrant, parce que les occasions, on les a.

Tous les matchs sont importants en Ligue 2, surtout avec un championnat aussi serré en haut du classement. Il faut prendre des points. Évidemment, on aurait préféré en prendre trois ce soir. Maintenant, il faudra aller chercher absolument la victoire samedi prochain à la maison contre Clermont."