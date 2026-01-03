À l’issue d’une rencontre disputée entre le Mans et l’AS Saint-Étienne, les entraîneurs Eirik Horneland et Patrick Videira se sont exprimés devant les caméras de beIN Sports. Le Norvégien a livré son analyse suite au match nul des Verts (0-0). En face, le technicien manceau a également commenté la prestation de ses hommes. Retour sur les principales déclarations des deux entraîneurs après cette journée de Ligue 2.

Patrick Videira (Le Mans) : "Je suis fier du comportement que nous avons montré aujourd’hui, des valeurs que l’équipe a su afficher. En revanche, je pense que nous sommes capables de faire beaucoup mieux, notamment en première période. Nous n’étions pas assez disponibles, nous avons manqué de temps de possession et de tranchant. Il nous a manqué trop de choses dans ce premier acte.

En seconde période, même si notre entame a été un peu poussive, je pense que nous avons rééquilibré les débats. Nous avons eu des situations et, à ce moment-là du match, nous aurions pu marquer.

Saint-Étienne est une équipe qui a énormément de qualités. C’est celle qui a le plus de possession en Ligue 2. Elle affiche beaucoup de maîtrise et dispose de joueurs dotés d’une vraie qualité technique. Nous le savions, il fallait compenser cela par beaucoup de courses. Nous étions prévenus. Malgré tout, j’estime que nous aurions pu avoir davantage le ballon. En deuxième mi-temps, notamment, nous avons eu des situations où nous aurions pu être plus tranchants dans la surface."

Patrick Videira (Le Mans) : "Nous n’avons pas envie de nous cacher"

"Cela reste malgré tout un bon match nul, qui nous permet de continuer à avancer. Nous n’avons pas envie de nous cacher. Ce n’est pas une question de frilosité, mais d’humilité. C’est un groupe jeune, qui découvre encore le niveau. Notre marge de manœuvre est réduite, et nous devons fournir beaucoup d’efforts.

Nous sommes des compétiteurs. Nous avons envie de gagner tous les matchs, et je ne m’en cache pas. Aujourd’hui, nous affrontions un très grand club, un club mythique, et nous avions l’ambition de le battre. Cela n’a pas été le cas. Je leur avais dit que si nous devions perdre, il fallait que ce soit face à une équipe clairement meilleure que nous. C’est la réalité.

Une nouvelle compétition arrive dès la semaine prochaine. Nous avons envie de continuer à vivre de fortes émotions, avec un stade magnifique quand il est plein. Nous voulons le remplir encore de nombreuses fois."

Horneland (ASSE) : "Il nous manque encore un peu de lucidité dans le dernier geste"

Eirik Horneland (ASSE) : "Oui, il y a forcément un peu de déception. Mais il faut aussi donner beaucoup de crédit au Mans, qui a réalisé un très bon match. Il faut également tenir compte de l’état du terrain, qui a rendu le jeu difficile aujourd’hui, notamment dans le jeu à une touche. Cela ne nous a pas aidés. Malgré tout, on prend ce point. Je pense que les joueurs ont eu la bonne approche et qu’ils se sont battus pour Saint-Étienne.

C’est vrai qu’il nous manque encore un peu de lucidité dans le dernier geste. La bonne nouvelle, c’est que notre attaquant se crée des occasions, que ce soit contre Nice ou contre Le Mans. C’est positif. Il est très engagé à l’entraînement, donc je suis convaincu que cela va venir.

On l’a notamment vu contre Nice, lors du match de Coupe avant la pause hivernale. Cette intensité, cet engagement, le fait d’être les premiers sur le ballon, de mieux protéger notre but et de progresser dans les phases défensives, ce sont des axes importants pour nous. Je suis persuadé que nous allons marquer des buts rapidement.

La Ligue 2 est un championnat difficile. Il y a Reims, Le Mans, Pau et d’autres équipes très proches. On se situe dans une zone où tout peut aller très vite. Nous avons su garder notre sang-froid et avancer match après match. Si nous parvenons à enchaîner les victoires, la situation sera bien meilleure. En revanche, il faudra gagner plus régulièrement à domicile, à Geoffroy-Guichard. Ce point est positif, mais il faudra le bonifier."