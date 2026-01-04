L’ASSE affrontait ce samedi Le Mans, pour le compte de la 18ème journée de Ligue 2. Stéphanois et Manceaux étaient à l'affiche d'une rencontre de haut de tableau, déjà importantissime dans la course à la montée. Les Verts ont malheureusement encore perdu deux points en concédant le nul (0-0). Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6)

Peu sollicité en première période, il a répondu présent lorsque Le Mans s’est montré plus dangereux après la pause. Sa parade face à Robin à la 32e minute constitue l’arrêt le plus marquant de la rencontre. Il s’impose avec autorité sur les centres et rassure sa défense dans les moments chauds. Sans être surchargé de travail, il a parfaitement tenu son rôle. Un match sérieux et propre.

Dennis Appiah (4)

Il a souffert dans son couloir lorsque Le Mans a haussé le rythme en seconde période. Défensivement, il a parfois manqué de justesse dans les duels et les placements. Offensivement, son apport est resté limité, avec peu de centres réellement exploitables. Une prestation globalement en dessous de ce que l’ASSE attend à ce poste.

Mickaël Nadé (6)

Solide dans les duels aériens, il a bien contenu les tentatives mancelles, notamment sur centres. Sa lecture du jeu lui a permis d’intervenir à plusieurs reprises dans la surface. Il n’a pas été pris à défaut malgré la pression adverse en fin de match. Une prestation fiable, sans éclat mais sans erreur.

⭐ Kévin Pedro (6)

Très concentré, il s’est montré vigilant défensivement et décisif sur plusieurs situations chaudes. Son retour autoritaire à la 48e minute illustre son engagement et sa lecture du jeu. Il a parfois été mis sous pression, mais a rarement paniqué. Une prestation aboutie, marquée par de la constance et de la sérénité.

Ben Old (4)

Il a alterné le bon et le moins bon, avec plusieurs pertes de balle dans des zones sensibles. Sa capacité à se projeter a existé, mais sans réel impact dans le dernier tiers. Défensivement, il a parfois subi, notamment face à l’intensité mancelle. Un match trop irrégulier pour peser durablement.

Paul Eymard (4)

Il a livré une première période intéressante dans l’orientation du jeu, avec une passe lumineuse pour Stassin. En revanche, son influence s’est rapidement estompée. Il a manqué de continuité et de volume pour s’imposer dans l’entrejeu. Sa sortie à la pause reflète une prestation incomplète.

Florian Tardieu (5)

Il a apporté de la maîtrise dans la circulation du ballon et s’est projeté à bon escient. Sa frappe dangereuse à la 61e minute aurait pu faire basculer la rencontre. En revanche, son avertissement et certaines imprécisions ont parfois freiné son impact. Un match correct, mais sans réelle prise de pouvoir.

Igor Miladinovic (4)

Il a montré de bonnes intentions, notamment sur son crochet suivi d’une frappe à la 61e minute. Toutefois, son influence est restée trop intermittente. Il a manqué de justesse dans le dernier geste et de constance dans le jeu sans ballon. Une prestation insuffisante pour peser durablement.

Nadir El Jamali (5)

Très intéressant entre les lignes, il a souvent cherché à jouer juste et à faire jouer les autres. Sa passe pour Stassin à la 8e minute aurait mérité un meilleur sort. Il a parfois manqué de tranchant à l’approche de la surface. Un match prometteur, mais encore perfectible.

Zuriko Davitashvili (5)

Il a été l’un des principaux détonateurs offensifs de l’ASSE. Ses prises de balle ont souvent créé du déséquilibre, notamment sur l’action amenant l’occasion de Stassin à la 58e minute. En revanche, il a parfois manqué de lucidité dans la finition. Une prestation intéressante, dans la continuité des précédentes rencontres, mais incomplète.

Lucas Stassin (4)

Il s’est procuré plusieurs situations, preuve de son bon placement et de sa mobilité. Son face-à-face manqué à la 8e minute et son choix discutable sur le lob à la 58e minute pèsent lourd. Il a manqué de sang-froid dans les moments clés. Un match frustrant au vu des occasions obtenues.

Irvin Cardona (3)

Entré en jeu avec l’objectif de faire la différence, il n’a pas su peser. Sa frappe totalement manquée à la 87e minute symbolise son manque de justesse. Il a tenté, mais sans réussite ni précision. Une entrée très décevante.

👔 Eirik Horneland (4)

Son équipe a globalement bien maîtrisé la rencontre, mais n’a pas su concrétiser sa domination. Les ajustements n’ont pas permis de reprendre le contrôle lorsque Le Mans a monté en intensité. Le manque d’efficacité offensive devient récurrent. Un match nul qui interroge sur la capacité à faire basculer ce type de rencontre.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.