L’ASSE recule à la 4e place du classement après une 18e journée de ligue 2 riche en enseignements. Les Verts marquent le pas pendant que leurs concurrents directs accélèrent. La dynamique s’inverse et la lutte pour le haut de tableau se resserre.

La 18e journée a rebattu les cartes. Saint-Étienne n’a pas su faire la différence. Un match nul frustrant au Mans (0-0). Dans le même temps, Troyes, Reims ont avancé. Le classement évolue. Les Verts glissent d’un rang. La pression monte avec des supporters de plus en plus mécontents.

ASSE : un coup d’arrêt dans la course en tête

Avec 31 points, l’ASSE pointe désormais à la 4e place. Un recul logique au vu des derniers résultats (2 points sur 9 pris). Le nul concédé face au Mans a laissé un goût d’inachevé. Un manque de tranchant offensif. La solidité défensive est là, mais elle ne suffit pas.

Devant, Troyes poursuit son cavalier seul. Le leader s’impose face au Red Star (1-0). Les Troyens comptent désormais 38 points. Reims frappe aussi un grand coup. Succès important contre Annecy (2-1). Les Rémois montent à 32 points.

Le Red Star, malgré sa défaite, reste devant l’ASSE. Même total de points que Reims. La différence se fait à la régularité. Et à l’efficacité dans les moments clés.

Une dynamique inquiétante pour les Verts ?

Derrière Saint-Étienne, la menace est réelle. Le Mans est à égalité de points. Dunkerque et Pau restent en embuscade. Guingamp se rapproche. Chaque faux pas peut coûter cher.

La dynamique récente interroge. Les Verts prennent moins de points. Le jeu est plus haché. L’impact offensif baisse. Eirik Horneland va devoir ajuster. La bonne nouvelle reste l’écart limité. Seulement deux points de retard sur l'accession directe. Rien n’est perdu. Mais le droit à l’erreur disparaît.

Le prochain match s’annonce déjà décisif contre Clermont. Saint-Étienne devra réagir. Retrouver de l’efficacité. Et surtout, gagner.

Classement de la Ligue 2