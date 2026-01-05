Après un déplacement sans but au Mans (0-0), l’ASSE repart avec un point. Solides défensivement pour la première fois depuis plusieurs semaines, les Verts n’ont en revanche pas profité de ce résultat pour avancer au classement. Et une nouvelle fois, l’animation offensive s’est heurtée au manque d’efficacité de son avant-centre. Une soirée qui résume les limites actuelles de cette équipe. Voici les enseignements à tirer de cette rencontre...

Le premier enseignement de ce nul concerne la défense. Pour la première fois depuis longtemps, l’ASSE termine une rencontre sans encaisser de but (ndlr : le dernier clean sheet datait du 28 octobre - ASSE-Pau : 6-0). Face à une équipe mancelle invaincue depuis quinze matches, cette solidité n’avait rien d’acquis. Les Verts ont su mieux gérer les temps faibles, notamment en seconde période, lorsque Le Mans a haussé son niveau d’intensité et multiplié les situations dangereuses.

Ce clean sheet n’est pas anodin. Il tranche avec une série de rencontres où la moindre approximation se payait comptant. À Marie-Marvingt, la ligne défensive a mieux contrôlé les transitions adverses et Gautier Larsonneur a répondu présent sur les rares frappes cadrées. Sans être imperméable, l’ASSE a enfin donné le sentiment de maîtriser son bloc, un point essentiel dans un championnat où les marges restent faibles. Ce progrès défensif valide en partie les ajustements opérés par Eirik Horneland, même si cette stabilité reste à confirmer sur la durée. Ainsi, il sera intéressant d'observer le sort réservé à Kévin Pedro, très solide ce samedi, une fois les retours de Chico Lamba et Maxime Bernauer actés.

Un point qui fait du surplace au classement à l'ASSE

Sur le plan comptable, ce match nul laisse un goût plus mitigé. Avant cette 18e journée, les Verts avaient l’opportunité de consolider leur place sur le podium. Ce résultat ne permet finalement pas de creuser l’écart avec leurs poursuivants, ni de réduire celui avec Troyes, toujours solidement installé en tête. L’ASSE avance, mais trop lentement. Pire, Reims s'invite à la seconde place et fait reculer l'ASSE à la 4ème...

Ce scénario devient récurrent. Les Verts évitent la défaite, mais peinent à transformer leurs temps forts en victoires. Dans une Ligue 2 très dense, ce type de match nul à l’extérieur n’est pas un mauvais résultat en soi, surtout face à des Manceaux qui faisaient office d'épouvantail. Mais accumulés, ces points laissés en route finissent par peser. À mi-saison, Saint-Étienne reste dans la course, sans toutefois imposer le rythme d’un candidat naturel à la montée directe. Le classement reflète cette réalité : une équipe difficile à battre, mais encore trop friable dans sa capacité à faire la différence.

Stassin toujours muet, un problème qui s’installe

Le troisième enseignement concerne l’attaque et, plus précisément, Lucas Stassin. Le jeune attaquant belge a encore vécu une soirée compliquée. Bien servi à plusieurs reprises, notamment en première période, il n’a pas su convertir les occasions dont il a disposé. Son lob manqué face au gardien symbolise ce manque de justesse dans le dernier geste.

Ce mutisme commence à interroger. Les Verts se créent des situations, parfois en nombre, mais leur avant-centre peine à conclure. Stassin ne manque ni d’engagement ni de déplacements, mais l’efficacité reste absente. À ce stade de la saison, la question n’est plus celle de l’adaptation, mais celle de l’impact réel sur les résultats. Sans buteur régulier, l’ASSE s’expose à ce type de match frustrant, où la domination ne se traduit pas au tableau d’affichage.

Pourtant, les Verts peuvent s'appuyer sur des offensifs qui lui permettent aujourd'hui d'occuper la première place au classement des attaques. Après la défense, St-Etienne ne peut se permettre de connaître des problèmes offensifs...

ASSE : Une équipe en équilibre précaire

Ce nul au Mans résume finalement la saison stéphanoise. Une défense qui progresse, un collectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat, mais une attaque encore trop dépendante de l’inspiration individuelle. Les Verts ne coulent plus, mais ils n’accélèrent pas non plus. Pour espérer mieux, ils devront rapidement transformer cette solidité retrouvée en victoires, sous peine de voir la course à la montée se compliquer.

Le prochain rendez-vous à Geoffroy-Guichard, face à Clermont, s’annonce déjà décisif. Dans ce championnat serré, l’ASSE n’a plus vraiment le luxe d’enchaîner les matches sans marquer. Eirik Hormeland et son pléthorique staff ont 15 jours pour trouver des clés d'amélioration...