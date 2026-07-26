L'AS Saint-Étienne a mis à jour la page de l'organigramme du staff qui accompagnera Ian Cathro cette saison. De quoi mettre en lumière la profonde restructuration menée depuis deux ans à L'Étrat. Plusieurs spécialistes, pour certains déjà présents au club, sont arrivés ou ont vu leurs missions évoluer. Préparation physique, développement individuel, psychologie, nutrition, analyse vidéo ou accompagnement des joueurs : l'encadrement des Verts s'est considérablement étoffé. Voici qui sont ces femmes et ces hommes de l'ombre et le rôle qu'ils occupent au quotidien.

Lorsque Kilmer Sports Ventures a pris les commandes de l'AS Saint-Étienne à l'été 2024, la volonté de moderniser le fonctionnement du club figurait parmi les priorités affichées. Cette transformation ne s'est pas limitée au recrutement ou à la gouvernance. Elle s'est aussi construite autour de l'équipe première, avec l'arrivée progressive de nouveaux profils spécialisés. Certains ont rejoint le club dès la saison dernière sans apparaître immédiatement sur l'organigramme officiel. D'autres ont été recrutés cet été pour accompagner Ian Cathro. La publication du staff 2026-2027 permet aujourd'hui de mesurer le chemin parcouru. Là où l'ASSE s'appuyait autrefois sur une structure relativement classique, elle dispose désormais d'un encadrement réparti par domaines d'expertise, dans lequel chaque collaborateur répond à une mission précise. De quoi composer un staff très (trop ?) fourni.

Un staff technique construit autour de compétences complémentaires

Au sommet de cette organisation se trouve naturellement Ian Cathro. Le technicien écossais n'a toutefois pas souhaité travailler avec un cercle restreint. Trois adjoints l'accompagnent au quotidien.

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Bryant Lazaro, arrivé cet été, possède une solide expérience du développement des jeunes joueurs et de l'entraînement de haut niveau. David Le Moël, qui a travaillé plusieurs saisons à Estoril aux côtés de Cathro après un long passage à Valence, apporte une expertise reconnue dans l'analyse tactique et la préparation des rencontres. Son parcours mêle observation vidéo, analyse de données et préparation stratégique. Eliaquim Mangala complète ce trio. L'ancien défenseur international français découvre un rôle d'entraîneur adjoint après avoir mis un terme à sa carrière de joueur. Sa connaissance du très haut niveau constituera certainement un relais précieux auprès du vestiaire.

À leurs côtés, Jean-François Bédénik poursuit une aventure entamée depuis plusieurs années à l'ASSE.

La performance est devenue un département stratégique

C'est probablement dans ce secteur que la mutation est la plus spectaculaire. Cette mission repose sur une véritable cellule.

À sa tête figure Donough Holohan, arrivé en provenance de Manchester City. Directeur de la performance, il coordonne l'ensemble des disciplines liées à la préparation athlétique. Son rôle consiste à harmoniser les charges de travail, prévenir les blessures et optimiser les performances physiques grâce à une approche scientifique.

Autour de lui gravitent plusieurs spécialistes. Philippe Djo Petitjean poursuit naturellement son travail auprès de l'effectif, fort de sa parfaite connaissance du club. Calum Daley, recruté lors de l'arrivée d'Eirik Horneland, apporte son expérience acquise dans le football britannique. Paolo Gaudino, qui a notamment travaillé durant de nombreuses années à Manchester United, possède une expertise reconnue dans la préparation physique individualisée. Ben Smalley est venu compléter ce département avec une forte expérience dans le suivi de la performance et l'exploitation des données physiologiques.

Cette organisation marque l'évolution de l'approche autour de la préparation physique dans le sport, et plus particulièrement dans le football professionnel. Les préparateurs physiques ne se limitent plus aux séances d'entraînement. Ils travaillent quotidiennement avec les données GPS, les indicateurs de fatigue, la récupération, les risques de blessure et la planification des charges de travail. La performance est désormais suivie en permanence.

L'analyse vidéo et le développement individuel prennent une nouvelle dimension

Le football moderne repose également sur l'exploitation de l'information. Dans ce domaine, Sonny Vitulli reste une pièce essentielle de l'organigramme stéphanois. Présent au club depuis plusieurs saisons, il prépare les analyses des adversaires, décortique les rencontres de l'ASSE et fournit aux entraîneurs les éléments nécessaires à la préparation tactique.

Il est désormais épaulé par Simon Cousinié, arrivé cet été. Ce renfort permet d'élargir les capacités d'analyse et de répartir les missions entre la préparation collective et le suivi individuel.

Car l'ASSE a également structuré un nouveau pôle consacré au développement individuel du joueur. Ilan Araujo et Jules Fauvey en ont la responsabilité. Leur travail consiste à accompagner chaque joueur dans sa progression personnelle, qu'il s'agisse des aspects techniques, tactiques ou des objectifs fixés par le staff. Les séances vidéo individualisées, les plans de progression et les échanges réguliers avec les entraîneurs permettent d'adapter le travail aux besoins de chacun. Cette approche, très répandue dans les grands clubs européens, témoigne d'une volonté de personnaliser davantage l'accompagnement des joueurs. Pour Ilan, qui a été recruteur, puis membre du staff pour la préparation individuelle avant de devenir adjoint de Montanier, c'est un retour à un travail plus proche des joueurs.

Le secteur médical s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire

Le docteur Tarak Bouzaabia reste une figure incontournable de l'ASSE. Arrivé au club il y a près de deux décennies, il supervise le suivi médical de l'ensemble de l'effectif professionnel. Son rôle englobe les diagnostics, la coordination des soins, le retour à la compétition et la prévention des blessures.

Autour de lui intervient une équipe de kinésithérapeutes composée de Victor Coste, Pierre-Luc Guichard, Raphaël Delpech, Romain Maillé, Ruben Pacheco et Antoine Preynat. Chacun participe à la prise en charge quotidienne des joueurs, entre récupération, soins, rééducation et accompagnement après les entraînements ou les matches.

Bien plus qu'un staff sportif

Le nouvel organigramme montre également que l'encadrement de l'équipe professionnelle dépasse désormais largement le terrain.

Frédéric Emile, anciennement intendant, occupe les fonctions de team manager. Véritable chef d'orchestre de la logistique, il coordonne les déplacements, les stages, les relations avec les instances et le quotidien du groupe professionnel. Son travail permet au staff sportif de se concentrer exclusivement sur le football. L'intendance de l'équipe pro est désormais occupée par Julien Brouard.

Lucas Derveaux exerce, depuis peu, une fonction encore peu répandue en France : player manager. Il accompagne les joueurs dans leur installation, leurs démarches administratives et leur intégration au club. Son rôle facilite notamment l'adaptation des recrues étrangères.

Foivos Papastaikoudis représente une autre évolution importante. En tant que psychologue du sport, il intervient sur les aspects mentaux de la performance. Gestion de la pression, confiance, préparation psychologique ou accompagnement individuel font partie de ses missions.

Enfin, Capucine Bertrand dirige le secteur nutrition. Après des expériences au Paris Saint-Germain, à Majorque puis à l'Olympique de Marseille, elle a rejoint l'ASSE afin de mettre en place un suivi alimentaire individualisé. Son travail ne consiste pas uniquement à élaborer des menus. Il vise à adapter l'alimentation aux objectifs de performance, à la récupération et aux besoins spécifiques de chaque joueur.

Une transformation qui dépasse largement le banc de touche

Cet organigramme confirme une évolution de fond engagée depuis deux ans. Tous ces spécialistes ne sont pas arrivés simultanément et certains travaillaient déjà à L'Étrat avant l'arrivée de KSV. Leur présence traduit néanmoins une même ambition : entourer les joueurs d'expertises complémentaires afin d'optimiser chaque aspect de leur quotidien.

Cette montée en puissance du staff constitue toutefois un défi à part entière. Chaque spécialiste apporte son expertise, mais aussi de nouvelles interactions au sein de l'organisation. Plus les compétences se multiplient, plus la coordination entre les différents métiers devient essentielle afin que les informations circulent efficacement et que les décisions restent cohérentes.

L'ASSE devra donc trouver le bon équilibre entre spécialisation et simplicité de fonctionnement. La richesse des profils représente un atout évident, à condition que l'ensemble du staff partage une vision commune et que chacun trouve sa place dans une organisation devenue beaucoup plus dense qu'il y a encore deux ans. Horneland semblait parfois s'agacer de ce staff pléthorique, Montanier a composé avec, charge à Cathro d'en tirer le maximum pour faire performer ses hommes !