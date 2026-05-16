Éliminé par l’ASSE au terme d’une séance de tirs au but irrespirable, Quentin Braat n’a pas caché sa déception après le play-off disputé à Geoffroy-Guichard. Le gardien de Rodez retenait malgré tout le parcours exceptionnel du RAF et la prestation livrée face aux Verts.

Quentin Braat avait le visage marqué après l’élimination de Rodez dans le Chaudron. Le gardien ruthénois mesurait pourtant le chemin parcouru par son équipe cette saison. "Franchement, si on m’avait dit avant de signer à Rodez que j’allais jouer quasiment une demi-finale pour accéder à la Ligue 1, je n’y aurais pas cru et j’aurais signé tout de suite." Le portier du RAF insistait aussi sur la dynamique incroyable construite par son groupe durant la deuxième partie de saison. "On a eu la chance de faire une grosse série en championnat qui nous a permis d’être là aujourd’hui. Une fois qu’on y était, on voulait tout donner pour essayer d’accéder à la Ligue 1." Malgré l’élimination, Braat tenait également à saluer les supporters ruthénois présents à Geoffroy-Guichard. "On les entendait quand même. Ils ont fait le déplacement et j’espère qu’ils sont fiers de nous."

Rodez quitte le barrage avec beaucoup de regrets

Le gardien de Rodez estimait surtout que son équipe avait rivalisé avec l’ASSE durant toute la rencontre. "On est forcément déçus, mais il faut féliciter le groupe. On a tenu tête à Saint-Étienne pendant tout le match et c’est ce que je retiens ce soir." Braat regrettait toutefois le manque d’efficacité du RAF sur certaines situations importantes. "Ça se joue à rien. On a l’opportunité de marquer en fin de deuxième période et ça aurait sûrement tué le match." Le portier ruthénois décrivait aussi une rencontre très fermée tactiquement. "Les deux équipes se regardaient un peu. On sentait que personne ne voulait prendre de but et devoir courir après le score." Avant d’évoquer l’issue cruelle de la séance de tirs au but. "Après, les penalties, ça reste une loterie et ça ne nous a pas suivis ce soir."

Quentin Braat a relancé Rodez dans la séance

Mené 2-0 dès le début de la séance de tirs au but, Quentin Braat a pourtant permis à Rodez de revenir totalement dans le match grâce à plusieurs arrêts importants. Le gardien ruthénois raconte avoir rapidement compris qu’il devait prendre ses responsabilités. "Quand on est menés 2-0, je me dis que ça va être à moi de faire le travail pour essayer de nous relancer." Son arrêt devant Ben Old puis surtout celui réalisé face à Brice Maubleu ont complètement relancé le suspense. Braat revient d’ailleurs avec le sourire sur ce duel inhabituel entre gardiens. "Quand Brice prend le ballon, je me suis dit que c’était impossible qu’il marque." Avant de détailler cette situation improbable : "Je ne connaissais pas sa course d’élan. Il m’a surpris, je suis resté sur place. Je pense qu’on s’est surpris tous les deux. Finalement, j’arrive à faire l’arrêt." Une scène forte qui restera malgré tout insuffisante pour empêcher l’ASSE de poursuivre sa route vers le barrage d’accession.