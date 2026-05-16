À l’approche des barrages qui clôtureront définitivement la saison de Ligue 1 et Ligue 2, Decathlon a levé le voile sur les nouveaux ballons officiels 2026-2027. Un lancement stratégique pour l’équipementier français, désormais installé durablement au cœur du football professionnel français.

La saison régulière touche à sa fin. Si les regards restent tournés vers les barrages d’accession et de relégation, la Ligue de Football Professionnel prépare déjà l’avenir. Et celui-ci passera encore par Decathlon. Fournisseur officiel des ballons de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT depuis 2022, la marque française a présenté les nouveaux modèles qui accompagneront les clubs lors de l’exercice 2026-2027.

Ce nouveau ballon sera utilisé sur toutes les pelouses françaises dès la reprise du championnat. Un symbole fort pour Decathlon, qui poursuit son implantation dans le football professionnel hexagonal après avoir récemment prolongé son partenariat avec la LFP jusqu’en 2032. L’enseigne devient même Partenaire Majeur de la Ligue pour les cinq prochaines saisons.

Decathlon s’inscrit durablement dans le football français en Ligue 1 et Ligue 2

Le nouveau ballon présenté par Decathlon accompagnera alors les futurs promus, les clubs maintenus mais aussi les prétendants aux places européennes. Tous tenteront de réaliser leurs objectifs avec ce nouvel outil de travail.

Pour la Ligue 1 comme pour la Ligue 2, cette continuité permet également de conserver une certaine stabilité technique. Le ballon reste un élément central dans les performances des joueurs. Trajectoires, qualité de frappe ou encore comportement aérien : chaque détail compte au plus haut niveau.

Pour les supporters, cette présentation marque aussi le début officieux de la saison prochaine. Chaque lancement de ballon devient désormais un rendez-vous attendu dans le football moderne, au même titre que les nouveaux maillots ou les calendriers de championnat.

Reste désormais à connaître les dernières équipes qui composeront les championnats 2026-2027 après les barrages. Une chose est déjà certaine : le ballon, lui, est prêt et n'attend que le début du championnat.