Les Verts sont en vie. Après une séance de tirs au but complètement folle contre Rodez (0-0, 7-6 tab), Le Cardinal (défenseur de l'ASSE) résume avec les mots justes ce que tout le Chaudron a vécu vendredi soir.

Il y a des nuits qui ne s'expliquent pas. Elles se vivent, elles se hurlent, elles se pleurent. Le playoff 2 contre Rodez, vendredi à Geoffroy-Guichard, en était une. Dix tireurs de chaque côté, quatre arrêts de Brice Maubleu entré à la 93e minute, une balle de match ratée par le gardien lui-même — et au bout, Mickaël Nadé pour enflammer un Chaudron déjà en fusion. Score final : 0-0, qualification 7-6 aux tirs au but.

Le Cardinal (ASSE), concentré sur jeudi

En zone mixte après la rencontre, Julien Le Cardinal n'a pas cherché à faire de la littérature. Soulagé, lucide, déjà tourné vers la suite : « Très content d'être passé, après maintenant il faut aller sur le prochain match de jeudi. On ne sait pas encore notre adversaire, on verra. Il faut vite basculer sur ce prochain match et se concentrer dès demain matin à l'entraînement. »

L'adversaire en question sera le 16e de Ligue 1 — Nice, Auxerre ou Le Havre — dont l'identité sera connue ce dimanche soir à l'issue du multiplex de la dernière journée. Les Verts recevront à Geoffroy-Guichard pour le match aller avant de se déplacer le dimanche suivant.

Un stade, une force

Mais ce qui a peut-être le plus frappé dans les mots du défenseur stéphanois, c'est ce qu'il a dit du Chaudron. Lui qui a fait « beaucoup de stades » dans sa carrière n'a pas hésité une seconde : « Ce stade est exceptionnel, les supporters sont fous. J'ai fait beaucoup de stades mais celui-là qui me procure le plus d'émotions. Ils sont super à chaque match et on a besoin d'eux et ils nous aident vraiment. »

Des mots sincères, qui font écho à ce que toute une ville a ressenti au coup de sifflet final. Ce Chaudron-là, en ébullition depuis le coup d'envoi, a vibré comme rarement. Et si l'ASSE doit aller chercher quelque chose contre un club de L1 en barrage, il faudra encore ce lien-là — ce cordon invisible entre un groupe et ses supporters — pour faire basculer les deux prochains matches.

La route reste immense. Mais vendredi soir, le Chaudron a prouvé une fois encore qu'il pouvait peser dans la balance.