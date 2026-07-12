Le brassard n'a pas changé de bras par hasard samedi face à Biel-Bienne. Après la rencontre, Julien Le Cardinal a confirmé qu'Ian Cathro lui avait annoncé, quelques minutes avant le coup d'envoi, qu'il serait le capitaine de l'AS Saint-Étienne cette saison. Une décision qui redistribue la hiérarchie du vestiaire et constitue un choix fort dans le management du technicien écossais.

Les images avaient interrogé les supporters avant même le coup d'envoi. Alors que Gautier Larsonneur figurait bien dans le onze de départ, c'est Julien Le Cardinal qui est entré sur la pelouse avec le brassard autour du bras. Beaucoup y ont vu un simple choix pour ce premier match de préparation. Les mots du défenseur central racontent une autre histoire.

Au micro de La Voix des Verts après la rencontre, Le Cardinal a expliqué avoir appris la nouvelle seulement quelques instants avant d'entrer sur la pelouse. "J'ai appris que j'étais capitaine tout à l'heure. Il ne l'a pas annoncé non plus. Ça a duré deux minutes où il m'a expliqué pourquoi il m'a nommé capitaine cette année." Voilà qui ne laisse guère de place au doute : Ian Cathro a bel et bien choisi son capitaine pour la saison à venir.

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Un changement de cap dès les premiers jours

Cette décision intervient alors que Gautier Larsonneur portait le brassard depuis plusieurs mois. Elle est aussi annoncée dans un contexte particulier. Avant la rencontre, les Green Angels avaient déployé une banderole demandant au gardien stéphanois de céder le brassard : "Larso lâche le brassard."

Ian Cathro est arrivé avec son propre regard sur le groupe et semble avoir rapidement identifié celui qu'il souhaitait voir devenir son relais sur le terrain. Un choix privilégié par de nombreux coachs qui n'apprécient pas forcément qu'un gardien de but porte le brassard, car bien moins au centre du jeu au moment notamment d'échanger avec l'arbitre, les partenaires ou tout simplement le banc de touche.

Arrivé à l'hiver 2026, Julien Le Cardinal s'est imposé en quelques mois comme l'un des cadres du vestiaire. Son expérience, son calme et sa communication avaient déjà été remarqués lors de la seconde partie de saison. Le technicien écossais semble vouloir s'appuyer sur ce profil pour accompagner la reconstruction stéphanoise.

Julien Le Cardinal : "Je resterai le même"

Le principal intéressé, lui, refuse d'y voir un changement de statut. Interrogé sur ce que représente ce brassard, Le Cardinal évoque d'abord une responsabilité supplémentaire, sans imaginer bouleverser son quotidien. "Déjà de la responsabilité. Je pense que je vais essayer de ramener ce que j'ai ramené même sans le capitanat. Je resterai le même."

Le défenseur assure que cette promotion ne modifiera ni sa personnalité ni son comportement au sein du groupe. On va avoir peut-être un peu plus de responsabilités, mais ça ne va pas changer grand-chose à ma personnalité et à mon comportement dans la vie de tous les jours et au sein du groupe."

Une réaction fidèle à l'image renvoyée depuis son arrivée dans le Forez : celle d'un joueur discret, peu porté sur les déclarations, mais apprécié pour son influence dans le vestiaire. On se souvient qu'il avait toutefois tapé du poing sur la table après le barrage face à Nice, pointant du doigt les attitudes de certains coéquipiers qui devraient évoluer...

À quelques semaines de la reprise du championnat, Ian Cathro vient donc d'envoyer un premier message fort. Le brassard change de propriétaire, et avec lui, une nouvelle hiérarchie semble s'installer au sein de l'effectif stéphanois.