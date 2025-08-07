L’ASSE tient enfin son nouveau latéral gauche : Ebenezer Annan s’est engagé avec les Verts. Une recrue attendue, aux qualités prometteuses.

Le nom du joueur circulait avec insistance en provenance de Serbie ces derniers jours. C’est désormais officiel : Ebenezer Annan (voir le portrait ici), défenseur ghanéen de 22 ans, arrive en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Le montant de l’opération est estimé à 2 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 500 000 euros de bonus, selon la presse locale. Son arrivée comble un vide laissé par le départ de plusieurs joueurs à ce poste.

Une belle expérience déjà acquise en Europe

Formé à Bologne, en Italie, Annan s’est révélé en Serbie, notamment avec une belle saison sous les couleurs de l’Étoile Rouge, où il a remporté le doublé coupe-championnat. Solide dans les duels, rapide et capable de dynamiser son couloir, il présente un profil idéal pour le staff stéphanois, qui recherchait un joueur endurant, intense et tourné vers l’offensive.

Déjà sélectionné avec l’équipe nationale du Ghana, Annan peut également évoluer plus haut sur le terrain, en tant que piston ou milieu gauche. Une polyvalence précieuse pour aborder une saison de Ligue 2 qui s’annonce dense. Sa valeur actuelle, estimée à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt, témoigne de sa progression.

Un renfort stratégique pour l'ASSE

Le recrutement d’un latéral gauche était devenu une priorité pour Saint-Étienne, après plusieurs départs à ce poste. Jusqu’à présent, seul le jeune Lassana Traoré, issu du centre de formation, occupait cette position. Avec l’arrivée d’Annan, l’ASSE sécurise un secteur clé de son dispositif, où les qualités physiques et l’endurance sont primordiales.

Ce renfort pourrait également offrir au staff de nouvelles options tactiques, notamment un passage à une défense à trois, avec Annan dans un rôle de piston offensif.

Les réactions

Ebenezer Annan : "Je suis très content de signer à l’AS Saint-Étienne. Le club est en train de construire une bonne équipe, un grand staff et elle a un soutien énorme de ses supporters. C’est un honneur pour moi de rejoindre ce club. Je vais me donner à fond à chaque match pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs."

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE : "Ebenezer est un arrière-gauche puissant qui a un gros volume de jeu. C'est un joueur intéressant sur tout son couloir. Il arrive de l’Étoile Rouge de Belgrade, un grand club qui connaît les matches à enjeu. Il sait ce que c’est de jouer avec la pression. Il a aussi l’expérience des matches internationaux avec le Ghana. On a hâte de se mettre au travail avec lui."