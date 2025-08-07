Privé de son patron défensif Yohan Tavares et incertain au milieu, Laval ne sera pas au complet pour défier l’AS Saint-Étienne ce samedi (20h) à Francis Le Basser.

À deux jours de la grande reprise du championnat de Ligue 2, Olivier Frapolli doit composer avec plusieurs incertitudes dans son groupe. En face, les Verts, prétendants affichés à la montée, se présenteront avec ambition et pression. Mais du côté de Laval, le secteur défensif inquiète.

Tavares trop juste, Montet incertain

Leader naturel et pilier de la défense tango, Yohan Tavares ne sera pas apte pour la première journée. Affaibli en début de préparation par une maladie, le défenseur central franco-portugais a repris l'entraînement cette semaine, mais il est encore jugé trop juste pour figurer dans le groupe.

Enzo Montet, quant à lui, reste incertain. Le jeune milieu est gêné musculairement, et une décision sera prise ce vendredi. Si l’absence du titulaire en puissance se confirmait, cela offrirait une opportunité à Titouan Thomas, voire à Julien Maggiotti, habituellement positionné plus haut sur le terrain.

Commaret, Adilehou et Pellenard pour Laval ?

En l'absence de Tavares, c’est Moïse Adilehou qui devrait tenir la charnière centrale. Aux côtés de Théo Pellenard, titulaire indiscutable à gauche, Mattéo Commaret est pressenti pour occuper l’axe gauche de la défense. Ce pur produit du centre de formation de l’OL, passé par Draguignan et Bourg-Péronnas, aura à cœur de briller face à l'ASSE/

Tchokounté opérationnel, Camara rétabli

Bonne nouvelle toutefois pour Laval : Malik Tchokounté, attaquant clé du trident offensif lavallois, est opérationnel malgré un petit programme aménagé en début de semaine (footing). Autre retour confirmé, celui de Mamadou Camara, remis d’une angine.

Le probable onze lavallois aligné par Frapolli pourrait donc être :

Samassa – Vargas, Commaret, Adilehou, Pellenard, Kokolo – Sanna (cap), Thomas – Sellouki, Mupemba, Tchokounté.

Les Verts devront se méfier d’un adversaire privé de certaines pièces importantes, mais qui a démontré durant l’été des qualités collectives intéressantes. L’ASSE, favorite sur le papier, devra imposer son jeu dans un stade Francis Le Basser qui promet une chaude ambiance.

Source : Ouest-France, Oxygène Radio