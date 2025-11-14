Comme en août 2023 à Rodez, les ultras de l’ASSE se sont une nouvelle fois affrontés entre eux, des scènes toujours aussi déplorables. Avant le match remporté à Troyes (2-3), une violente altercation a éclaté entre les Magic Fans et les Green Angels, faisant plusieurs blessés. Des évènements qui auraient fait réagir en interne selon Le Progrès.

D’après L’Est Éclair, ce qui ressemblait au départ à un simple “pogo” festif a rapidement dégénéré. Plusieurs supporters, manifestement alcoolisés, en sont venus aux mains, transformant l’ambiance en véritable rixe interne. Un épisode regrettable qui ravive de mauvais souvenirs.

Un malaise profond entre les deux groupes

Au-delà de l’incident, cet affrontement met en lumière les tensions persistantes entre les deux factions historiques du kop stéphanois. Les observateurs du club constatent depuis plusieurs mois une incompréhension grandissante entre Magic Fans et Green Angels.

Pendant la rencontre, le parcage est apparu inhabituellement silencieux. Privés de leurs deux groupes majeurs, les Verts ont malgré tout trouvé les ressources nécessaires pour signer un succès précieux. Grâce à Boakye, Cardona et Duffus, l’ASSE est revenue à hauteur de Troyes (26 points), leader avec 28 unités. En tribune, les Green Angels ont rapidement retiré leur bâche avant de quitter le Stade de l'Aube. Les Magic Fans ont fait de même peu après, laissant un parcage quasiment vide en seconde période.

Un épisode qui passe mal à l'ASSE

Si l'ASSE n'a pas officiellement réagi, cet incident aurait fait réagir en interne selon Le Progrès. Des échanges auraient eu lieu entre le club et les représentants des groupes. Le club ligérien a annoncé il y a quelque mois soutenir ses ultras face aux menaces de dissolutions, aujourd'hui ce serait toujours le cas mais non "sans limite" à en croire les propos d'un proche de la direction recueillis par le quotidien local.

Privés de déplacement à Dijon, les groupes d'ultras, via leurs représentants, souhaiteraient trouver des solutions pour apaiser des tensions qui ne cessent de faire parler à Saint-Etienne