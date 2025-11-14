Alors que la trêve internationale bat son plein, l’ASSE va tout de même jouer un match de compétition ce week-end. Les hommes d’Eirik Horneland vont se déplacer en Bourgogne pour leur entrée en lice en Coupe de France. Voici le groupe retenu par le norvégien pour cette rencontre face à Quetigny.

Les stéphanois font, comme les 17 autres clubs de Ligue 2, leur entrée en lice en Coupe de France ce samedi soir. L'ASSE se déplace au Stade Gaston Gérard de Dijon pour défier Quetigny, pensionnaire de Régional 2 (7ᵉ échelon du foot français).

Eirik Horneland va devoir jongler avec les absences ce week-end en Coupe de France. Pour le déplacement à Quetigny, modeste pensionnaire de R2, le coach de l’ASSE fait face à un véritable casse-tête de composition d’équipe. Entre blessés, retours progressifs et internationaux retenus, la marge de manœuvre s’annonce réduite.

Maxime Bernauer et João Ferreira, qui n’étaient pas du déplacement à Troyes, ont repris l’entraînement individuel cette semaine. Les deux joueurs souffraient du genou-tibia avant le voyage dans l’Aube et sont toujours forfaits. De son côté, Chico Lamba poursuit sa remise en forme après son opération, tandis que Irvin Cardona et Joshua Duffus, sortis blessés le week-end dernier, ont suscité des inquiétudes supplémentaires à l'ASSE. Cardona a d’ailleurs rejoint la sélection maltaise, laissant un vide offensif supplémentaire. L'ancien joueur de Brighton est quant à lui forfait pour ce déplacement mais s'est entrainé individuellement en fin de semaine avec Bernauer et Ferreira.

Les convocations internationales compliquent encore la tâche du coach de l'ASSE : Stoijkovic (Serbie U19), Jaber (Israël), Stassin (Belgique Espoirs), Davitashvili (Géorgie), Ben Old (Nouvelle-Zélande) et Annan (Ghana) seront absents, tout comme Dodote, Gadegbeku et El Jamali, sélectionnés avec les U19 français.

Quelques éclaircies tout de même : Miladinovic revient de suspension, Lassana Traoré a repris avec le groupe et postule, tandis que Djylian N’Guessan pourrait vivre sa première convocation en pro de la saison.

Le groupe de l’ASSE