De retour à Geoffroy-Guichard le 14 août face à Clermont, l'ASSE va bénéficier d'une révolution technologique. Pour la première fois depuis 12 ans, la pelouse du Chaudron a été changée et sera équipée du système innovant Aquaflow.

Geoffroy-Guichard fait peau neuve. À l'occasion du premier match à domicile de la saison face à Clermont (14 août, 20 h 45), les supporters de l'ASSE vont découvrir un nouveau visage du Chaudron. En effet, le gazon de l'antre du Forez va bénéficier d'une toute nouvelle technologie, proche d'une révolution pour les Verts.

L'ASSE à la pointe de la technologie

Comme l'a révélé le média IF Saint-Étienne, la pelouse du Chaudron bénéficiera désormais du système Aquaflow. Innovante, la technologie doit permettre d'améliorer durablement la qualité du terrain tout en réduisant fortement la consommation d'eau. Le principe est simple : une nappe phréatique artificielle est installée sous la pelouse. Alimentée par une cuve de récupération des eaux de pluie de 450 m³, elle permet une irrigation par le dessous, directement au niveau des racines. Un procédé piloté en temps réel par une unité hydraulique qui optimise les flux d'eau et limite les pertes liées à l'évaporation.

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Selon José Machado, responsable du site pour Saint-Étienne Métropole, cette méthode présente également un avantage sanitaire non négligeable. En effet, en réduisant l'humidité en surface, elle limite les risques de maladies qui peuvent fragiliser le gazon. Les racines, davantage sollicitées, se développent plus profondément, offrant une pelouse plus dense, plus résistante et mieux adaptée aux contraintes du football professionnel.

Le premier changement complet de la pelouse depuis 12 ans

Le chantier, lancé au mois de juin, représente un investissement de 2,3 millions d'euros. Les anciennes couches de substrat ont été retirées avant la pose des membranes géotextiles, des drains, des collecteurs Aquaflow et des différents capteurs. L'installation de l'unité hydraulique précédera la pose du nouveau gazon, le premier remplacement complet de la pelouse de Geoffroy-Guichard depuis douze ans.

Cette modernisation tombe à point nommé pour les hommes de Ian Cathro.

Contraints de disputer leurs deux dernières rencontres amicales à Divonne-les-Bains, face à la réserve du Lausanne-Sport puis contre Venise, les Stéphanois retrouveront leur antre dans des conditions optimales. Geoffroy-Guichard devient ainsi le deuxième stade français, après Jean-Bouin à Paris, à adopter cette technologie. Les Verts pourront désormais compter sur une pelouse aussi moderne que performante pour lancer leur saison devant leur public.