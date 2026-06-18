Mehdy Lutin Zidee vient de franchir une étape majeure de son parcours. L'attaquant formé à l'ASSE a officiellement signé son premier contrat professionnel avec les Verts. Une consécration logique pour l'un des espoirs les plus suivis du centre de formation stéphanois.

L'ASSE continue de bâtir son avenir en s'appuyant sur ses jeunes talents. Comme nous l'avions révélé en exclusivité au mois d'avril, Mehdy Lutin Zidee a désormais signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le joueur né en 2008, lié jusqu'ici par un contrat aspirant courant jusqu'en juin 2026, est désormais engagé avec les Verts jusqu'en 2029.

Au fil des derniers mois, le jeune attaquant a confirmé tout le potentiel aperçu depuis plusieurs saisons à L'Étrat. Ses performances, sa régularité et son investissement quotidien ont convaincu les décideurs stéphanois de lui offrir cette première opportunité dans le monde professionnel.

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Avec cette signature, l'AS Saint-Étienne poursuit sa politique de fidélisation de ses meilleurs éléments issus de la formation. Un signal fort envoyé à Mehdy Lutin Zidee, qui voit ses efforts récompensés et qui pourrait désormais se rapprocher progressivement du groupe professionnel au cours des prochaines saisons.

Les premiers de Lutin et Perrin (ASSE)

Medhy Lutin Zidée : "Je suis très heureux et je ressens beaucoup de fierté aujourd'hui, en signant mon premier contrat professionnel, ici, au sein de mon club formateur. Je pense aux coachs et aux dirigeants qui m'ont fait confiance, et je les remercie. Je dois désormais leur la rendre. Le chemin ne s'arrête pas là. Énormément de travail se dresse devant moi pour avoir l'honneur de porter ce maillot Vert dans le monde professionnel."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Medhy a des qualités très fortes de percussion et de vitesse. C’est ce qui le décrit le plus. Il a progressé au sein du Centre de Formation depuis quelques années et a mérité, par son travail, cette signature professionnelle aujourd’hui. Comme tout jeune joueur, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avec détermination et abnégation. Son objectif est désormais d’aller s’entraîner avec les professionnels, et nous observerons à quelle vitesse il avance. Nous serons là pour l’accompagner le mieux possible et le mettre dans les meilleures conditions. À lui de nous montrer jusqu’où il veut aller !"

Via ASSE.fr