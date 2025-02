L'AS Saint-Étienne pourrait bien avoir trouvé une future pépite en la personne de Lassana Traoré. Ce jeune latéral gauche sénégalais de 17 ans, formé à l'académie Diambars, impressionne déjà par son physique hors normes et sa mentalité irréprochable. Repéré par Christophe Chaintreuil, ancien entraîneur des U17 de l'ASSE, il s'entraîne actuellement avec les Verts et pourrait rapidement se faire une place dans l'effectif. Doté d'une puissance athlétique rare et d'une grande détermination, il incarne le profil du latéral moderne tant recherché en France. L'ASSE tient-elle son futur taulier ?

L'AS Saint-Étienne pourrait bien tenir une pépite en la personne de Lassana Traoré. À seulement 17 ans, ce latéral gauche sénégalais a tapé dans l'œil des recruteurs stéphanois et s'entraîne actuellement avec les Verts. Formé à l'académie Diambars, il a été repéré par Christophe Chaintreuil, ancien entraîneur des U17 de l'ASSE et actuel directeur technique à Al Adalah en Arabie Saoudite. "Quand j'ai pris en charge l'académie Diambars pour l'OM, j'ai tout de suite identifié Lassana comme un élément prometteur. Il possède un gros potentiel athlétique et une mentalité de travail exemplaire", confie Chaintreuil sur le site Poteaux Carrés.

"Lassana a une puissance athlétique, le profil type du latéral. On se plaint à juste titre en France de ne pas avoir de latéraux, de ne pas suffisamment en sortir. C’est souvent ce que la Fédération nous reprochait", ajoute-t-il, soulignant ainsi l'importance d'un joueur de ce calibre dans le football moderne.

Lassana Traoré : Un physique au-dessus de la moyenne

Lassana Traoré impressionne avant tout par ses capacités physiques hors normes. "Dès 15 ans, il était tellement dominant que je l'ai surclassé. Il était plus puissant et plus rapide que les autres. Un vrai monstre athlétique", souligne Chaintreuil. Si son pied gauche demande encore du travail, il possède déjà une belle qualité de centre lorsqu'il est en situation de jeu. "Autant si tu lui demandais de centrer à vide, ce n’était pas toujours parfait. Par contre, sous pression et en pleine vitesse, il délivrait de bons centres", précise Chaintreuil.

Doté d'une grande énergie, il sait répéter les efforts, un atout indispensable pour un latéral moderne. "C’est un latéral gauche capable de prendre le couloir, il a cette capacité à répéter les efforts. Défensivement, il sait être méchant. Il est très gentil dans la vie mais sur le terrain c’est un vrai lion", affirme Chaintreuil.

Une mentalité de guerrier

Au-delà de ses qualités physiques, Lassana Traoré se distingue par son mental. "Il est à l'écoute, travailleur et toujours déterminé à progresser. Il ne lâche jamais rien", insiste Chaintreuil. Sur le terrain, il se mue en un véritable combattant : "Il est très gentil en dehors, mais sur le terrain, c'est un lion ! Un lionceau de la Teranga qui a remporté la CAN U17."

Repéré lors d'un tournoi organisé par Diambars, le jeune latéral a attiré l'attention d'Anthony Gillot, recruteur de l'ASSE. "Je pense et je crois savoir que c’est à l’occasion de ce tournoi que Lassana lui a tapé dans l’œil. Il y a d’autres joueurs de Diambars qui ont été repérés. Ousmane Diop notamment, un 2005 qui est parti à Clermont", explique Chaintreuil.

Une progression constante

Si Lassana a aujourd'hui rejoint l'ASSE, son parcours n'a pas été de tout repos. "Quand je suis arrivé à Diambars, il jouait avec les 15 ans. Il n'avait rien à faire dans sa catégorie d'âge, je me suis immédiatement dit qu’il avait le niveau pour jouer bien au-dessus", raconte Chaintreuil. "Cette saison-là, il a même fait quelques séances avec les pros. La saison suivante, il s’entraînait régulièrement avec eux."

Avec les pros, il a beaucoup progressé, notamment sur le plan tactique. "Au départ, il était un peu brut de décoffrage. Ses qualités naturelles n’avaient pas été beaucoup développées. Depuis un ou deux ans avec les pros, il a dû progresser", analyse l'ancien entraîneur des U17 stéphanois.

Un avenir prometteur à Saint-Étienne

"Je suis content que Lassana ait rejoint l’ASSE. Je suis surtout heureux pour lui, car j’étais un peu navré que l’OM ne donne pas suite et qu’il y ait éventuellement des portes qui se ferment", confie Chaintreuil. Aujourd’hui, Lassana Traoré a une belle carte à jouer chez les Verts. "Que Lassana réussisse et qu’il soit pro, il n’y a pas trop de doute. Après, jusqu’à quel niveau il ira, il y a toujours des interrogations même avec des joueurs prometteurs. Vu l’envie et la détermination affichées par Lassana, en plus de ses qualités, ça devrait le faire !"

En rejoignant l'ASSE, Lassana Traoré pourrait bien s'inscrire dans la longue lignée des grands latéraux passés par le club. "J’espère que ça donnera d’autres idées au club d’aller voir ce qui se passe dans ces pays-là. L’ASSE a un partenariat avec Guediawaye, mais il y a d’autres académies de très bon niveau au Sénégal", conclut Chaintreuil.

Une chose est sûre, Lassana Traoré est un joueur à suivre de près. Son potentiel et sa détermination pourraient lui permettre de briller sous les couleurs stéphanoises dans les années à venir.