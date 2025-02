Match très important pour l'ASSE ce week-end face à Angers. Maxime Bernauer s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Ça s'est fait assez tardivement dans le Mercato. Je savais que mes agents m'avaient prévenu que j'étais dans une liste qui pouvait les intéresser. J'arrivais à un moment au Dynamo où c'était pas forcément une volonté du club que je parte, mais il y avait la fin de la Coupe d'Europe. On était cinq défenseurs centraux pour deux postes avec un match par semaine. Et être en Croatie pour pas forcément jouer tous les matchs titulaires parce qu'il y a vraiment cinq bons défenseurs centraux. Le coach allait devoir faire ses choix, même si tous les cinq on était au niveau.

C'est à un moment de ma carrière où je pense que j'ai besoin de continuer à jouer. J'avais aussi cette envie de connaître la Ligue 1. Je n'ai pas un parcours linéaire. Et les opportunités en jouant la Coupe d'Europe se sont présentées. Je savais qu'en arrivant ici, on allait être dans une situation où on allait devoir jouer le maintien. J'en avais conscience. Il ne faut pas tomber dans une spirale négative.

Entre nous, c'est normal qu'il y ait un peu de peur et un peu de frustration autour du club. Mais il faut qu'on soit conscient de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à corriger. Il faut arriver avec encore de meilleures intentions dans les matchs qui arrivent pour montrer qu'on progresse et qu'on a un groupe qui est capable de se maintenir en Ligue 1."

Séduit par Horneland

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "J'avais déjà connaissance de ce qui était en train d'être fait avec ce coach-là. Depuis qu'il est arrivé, j'ai regardé quasiment tous les matchs de l'ASSE. Je regarde beaucoup de foot. J'aime bien la vision que le coach a du foot. Ça m'a tout de suite interpellé quand j'ai vu la victoire contre Reims. J'ai suivi ça de près. Et ensuite, quand les discussions sont arrivées avec Saint-Etienne, encore plus.

Ce ne sont pas des choses difficiles, mais c'est sûr que ce ne sont pas des schémas de jeux classiques. Depuis qu'on joue au foot, on a vécu différents systèmes, différentes visions. Cc'est à nous aussi de nous adapter rapidement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien là-dessus.

J'arrive dans une situation qui n'est pas évidente. Ce n'est pas facile pour un effectif de vivre une saison comme ça. On a tendance à rentrer souvent dans une spirale négative, surtout dans les clubs populaires comme Saint-Etienne où il y a beaucoup d'attentes. Je pense que ça fait du bien d'avoir un ou deux joueurs qui arrivent un peu avec de la fraîcheur mentale et avec un peu de recul sur la situation.

Aujourd'hui, la situation est difficile, mais on est encore en vie. Il faut arriver à prendre du recul de nous, être conscient que les matchs qui arrivent, vont être capitaux. Aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé avant, on est encore là et que notre maintien, on l'a encore entre nos mains !"

Le discours des dirigeants de l'ASSE

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Le discours de l'ASSE ? On m'a dit que je pouvais apporter à cette équipe. Batu (Batubinsika) et Mikaz (Nadé) sont des mecs qui n'ont pas forcément les mêmes qualités. Ils ont des grosses qualités mais pas forcément les mêmes que moi. Ils n'avaient pas forcément ce profil-là. Donc, les dirigeants m'ont expliqué que je pouvais leur apporter sur ce point-là.

Le club est aussi dans une période où il est un peu en reconstruction avec les nouveaux propriétaires qui sont arrivés. Mais leur envie, c'est de se maintenir en Ligue 1. Dans cette optique, je dois pouvoir amener mes qualité et ma fraîcheur mentale. Je dois être prêt au moment où le coach aura besoin de moi."

Conseillé par d'anciens Verts

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Théphile Catherine, Nathanaël Mbuku, Ronaël Pierre-Gabriel à Zagreb ? On en a rigolé parce que j'étais le seul qui n'avait pas encore joué à l'ASSE. Ils m'ont tous dit du bien du club. J'étais assez proche de Kevin Théophile-Catherine qui était là depuis mon arrivée. Ils m'ont tous dit que du bien et que si j'avais la possibilité de pouvoir venir ici, d'y aller. Avec tout l'enthousiasme que je peux apporter et que c'était un club qui avait des bonnes valeurs.

Je sortais deux saisons avec le Paris FC qui était plutôt intéressant et abouti. J'avais à ce moment-là une ou deux opportunités d'aller en Ligue 1, mais c'était plus pour jouer le maintien à ce moment-là. Et il y a l'opportunité du Dynamo. Après, ça n'a pas été facile parce que j'ai eu quatre coachs en un an et demi. Je suis parti là-bas avec un coach qui me voulait vraiment, qui a été viré au bout d'un mois et demi. Mais ça reste vraiment une bonne expérience d'être dans une équipe qui doit gagner chaque week-end, qui domine le championnat."