Après un nul frustrant face à Angers, l'ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi avec la réception de l'OGC Nice. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Retour sur les propos de l'entraîneur norvégien.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Un jeu offensif assumé ? "La première des choses, évidemment, je préférerais marquer des buts sans en concéder mais je préfère gagner 4-3 que 1-0. Mais c'est quelque chose, comment je peux l'expliquer, c'est sur la façon, les zones où on perd le ballon, elles sont souvent, elles profitent trop facilement à l'adversaire. Elles nous mettent trop rapidement en danger contre l'adversaire. L'une des réponses à ça, voilà, sur le fait de concéder moins de buts, au-delà de la défense, c'est aussi la manière dont on attaque, où on attaque et à quel endroit on peut perdre le ballon. Il faut faire attention à ce que c'est des zones où on est exposé. Il faut, dans notre manière d'attaquer, être plus équilibré pour qu'à la perte du ballon, on puisse réagir de manière plus efficace. Et on a aussi pris quelques buts de manière assez étrange et aussi sur coups de pied arrêtés. C'est vraiment, pour moi, une question d'organisation collective qui permettra de répondre à ces différents inconvénients. Ces derniers temps, je pense qu'on a enregistré quelques progrès sur les buts concédés sur pénalty. Voilà, c'est l'une des satisfactions. Il faut qu'on continue dans ce sens-là."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "13 penalties concédés, comment l’expliquer ? Oui, 13 pénaltys concédés, c'est vraiment quelque chose de très difficile à expliquer. Moi, je suis là depuis 7 semaines et on en a concédé quelques-uns depuis mon arrivée. C'est certainement un souci de qualité, d'organisation, aussi d'individualité et de notre manière de gérer les situations à l'intérieur de la surface. Peut-être qu'en tant qu'équipe on est un peu stressé, un peu anxieux, qu'on a manqué de maturité aussi sur certaines situations, mais effectivement on a concédé beaucoup trop de buts sur pénalty. Et ces pénaltys sont aussi une des causes qui met un peu la pression sur les actions défensives qu'on a à gérer. Donc, il faut arriver mentalement à prendre un petit peu de recul par rapport à cette pression et à jouer beaucoup plus dans la moitié de l'équipe adverse que dans la nôtre pour éviter de se mettre en danger."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Malheureusement, ces buts encaissés, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le début de la saison et on ne peut pas se cacher derrière la malchance. Il faut évidemment parler de notre organisation collective, de la mentalité et aussi de la maturité et de la qualité, tout simplement. C'est vraiment sur tous ces leviers qu'il faut agir. On peut arriver à corriger ça avec une bonne organisation collective. Un bon état d'esprit combattant. Et là où on a sans doute progressé par rapport au début de championnat, c'est que l'équipe marque plus de buts. Et pendant qu'on est dans ces périodes offensives avec des positions de but, c'est autant de situations défensives qu'on n'a pas à gérer. Donc, c'est là où on a déjà progressé et c'est sur ce sur quoi on doit insister. Évidemment, c'est un gros défi de devoir corriger ces buts que nous encaissons et c'est vraiment l'un de ceux qui sera les plus importants pour garantir notre maintien."