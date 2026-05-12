Brice Maubleu a encore rendu une copie propre face à Amiens. Gautier Larsonneur, touché au genou, reste incertain pour les play-offs. Dans les buts de l'ASSE, une question s'impose désormais : qui va garder vendredi soir au Chaudron ?

ASSE : Maubleu, quatre matchs et trois clean sheets

Le bilan est imparable. En quatre apparitions cette saison, Brice Maubleu n'a jamais perdu. Un nul face à Grenoble avec trois arrêts décisifs, une victoire face à Annecy, un nul à Nancy, une victoire face à Amiens. Trois clean sheets en quatre matchs. L'ancien Grenoblois ne fait pas de bruit, ne prend pas de place, et fait exactement ce qu'on lui demande : être disponible, solide, et donner confiance à une défense qui en a besoin.

ASSE : Larsonneur ou Maubleu contre Amiens ? Le staff a tranché

Ce n'est pas un sauveur. Il ne fait pas de miracles. Mais à 36 ans, Maubleu apporte quelque chose de précieux dans un vestiaire sous tension : le calme. Son attitude tranche avec l'agitation qui entoure la situation de son capitaine. Et dans un club qui joue son retour en Ligue 1, cette sérénité a une valeur que les chiffres ne mesurent pas toujours.

Larsonneur en difficulté, les données Data'Scout le confirment

Gautier Larsonneur traverse la période la plus compliquée de sa carrière stéphanoise. Le portier titulaire et capitaine des Verts affiche un indice de performance Data'Scout de 51/100 comme Gardien Stoppeur et 50/100 comme Gardien Moderne, tous deux classés #9 en Ligue 2. Des scores médiocres pour un gardien de son standing. Ses percentiles sur les arrêts, les buts évités et le ratio buts évités par xG stagnent tous à 50, soit dans la pure moyenne. Son jeu long est un vrai point faible avec un percentile de 18 sur les passes longues.

Sa note SofaScore sur la saison est de 6,81, légèrement inférieure à celle de Maubleu (6,93) sur seulement quatre matchs. L'écart est symbolique mais réel. La boulette face à Troyes, intervenue en fin de match et dans un contexte déjà plié, n'a pas changé le score mais a pesé lourd sur son image déjà fragilisée. Les supporters ne l'ont pas épargné.

Un genou, un doute, une décision à prendre

Touché au genou lors d'un contact face à Rodez, Larsonneur a cédé sa place à Maubleu pour le match face à Amiens. Il reste incertain pour les play-offs vendredi soir. En interne, le discours est clair : toute la confiance est réaffirmée envers le Breton, leader du groupe, capitaine, référence du vestiaire. Un message de stabilité voulu dans une semaine à haute tension. Difficile de faire autrement.

Mais la question que se posent les supporters est légitime. Maubleu a montré en quatre matchs qu'il pouvait répondre présent. Plus à l'aise que Larsonneur sur penalty (en cas de score de parité), titulariser Maubleu aurait du sens. De quoi expliquer qu'on ne se presse pas pour un retour de Larsonneur. Contrairement à mai 2024 où il avait terminé la saison en étant diminué.

ASSE : Larsonneur ou Mauble, le débat

Sur les réseaux et dans les travées du Chaudron, le débat existe. D'un côté, ceux qui estiment que Larsonneur, malgré ses difficultés, reste le leader incontestable de cette équipe et que le mettre sur le banc vendredi serait une erreur. Ils sont de moins en moins nombreux. De l'autre, ceux qui regardent les stats et l'attitude du portier de 36 ans, qui ont vu Maubleu enchaîner les prestations solides, et qui se demandent pourquoi ne pas capitaliser sur une dynamique positive.

La réponse appartient à Philippe Montanier. Et elle sera peut-être la décision la plus importante de sa saison stéphanoise.

Source : SofaScore