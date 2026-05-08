Gautier Larsonneur est en délicatesse avec son genou depuis quelques semaines. L'ASSE reçoit Amiens pour le compte de la dernière journée de saison régulière. Une rencontre capitale dans la course à la montée en Ligue 1.

L’alerte lancée par Philippe Montanier en conférence de presse n’était pas anodine. Le technicien stéphanois avait laissé planer le doute sur la présence de son gardien titulaire. Selon nos informations, Gautier Larsonneur ne gardera pas les cages de l’ASSE ce samedi contre Amiens. Une absence de poids à l’heure où les Verts jouent une partie de leur saison.

C’est donc Brice Maubleu qui sera titularisé pour ce rendez-vous crucial. Un choix contraint mais assumé par le staff stéphanois. L’ancien gardien grenoblois devra reproduire les performances d'il y a quelques semaines. Car l’enjeu est immense : Saint-Étienne n’a pas le droit à l’erreur dans cette dernière journée.

ASSE : Maubleu face à un défi immense

Brice Maubleu n’arrive pas en terrain inconnu. Expérimenté, il a déjà connu des contextes à forte pression.

Le gardien devra rassurer sa défense et éviter toute erreur. Dans ce type de rencontre, chaque détail compte. Une sortie mal négociée, un arrêt manqué, et toute une saison peut basculer. L’ASSE devra donc se montrer solide défensivement pour protéger au mieux son dernier rempart.

Philippe Montanier devrait insister sur l’équilibre collectif.

Un scénario encore possible pour la montée

Au-delà de la prestation individuelle, c’est bien un objectif collectif qui anime les Verts. L’équation est simple : battre Amiens et espérer un faux pas du Mans sur la pelouse de Bastia.

Un scénario loin d’être impossible. Bastia joue sa place en barrage et aura donc tout intérêt à livrer une prestation solide devant son public. De son côté, Le Mans devra gérer la pression d’un résultat impératif.

L’ASSE, elle, doit d’abord faire le travail. Les Verts n’ont plus leur destin totalement en main, mais une victoire est indispensable pour continuer à rêver. Le Chaudron pourrait vibrer une dernière fois cette saison… avec, au bout, une montée directe en Ligue 1.

L’absence de Larsonneur redistribue les cartes. Mais elle peut aussi servir de moteur à un groupe déterminé à finir en beauté. Réponse ce samedi soir.