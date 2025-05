À l’issue de la rencontre de l’ASSE face à Toulouse (2-3) qui voit le club descendre en ligue 2, ce samedi soir, le capitaine Gautier Larsonneur s’est présenté devant les médias présents en zone mixte au Stade Geoffroy Guichard. Voici ses mots retranscrits grâce à TL7 Saint-Etienne.

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Ce n'est pas aujourd'hui qu'on perd la saison. Que l'on soit encore en vie à la journée 34, c'est un miracle ! Le miracle ne s'est pas déroulé jusqu'à la fin. On voit que sur la saison on n'arrive pas à enchainer deux victoires. On n'arrive pas à être constant. On fait un super match contre Lyon, ici. La semaine d'après on ne réitère pas la performance. C'est à l'image de notre saison. Les premières minutes ne sont pas trop mal, on joue sans le frein à main, ça, c'est sûr mais le problème, c'est que ça a des conséquences par la suite. La saison passée, ils ont pleuré de joie grâce à nous, cette année malheureusement ça se goupille mal."

"On est abattu. J'aimerais leur donner les mots qui leur remonte le moral. J'espère juste que, nous, joueurs, c'est le sentiment qui nous animeront saison prochaine pour faire remonter le club. Je suis vide, je suis au bout, je n'ai même pas la force de pleurer. C'était une saison éprouvante. On a tout donné. Je pense que cette équipe ne pouvait pas faire plus. Je suis venu à Saint-Etienne quand on était 20e de ligue 2 avec 11 points, il y avait 6000 personnes au stade donc vous avez la réponse (à savoir s'il veut faire partie de l'équipe la saison prochaine)."