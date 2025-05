La relégation de l’ASSE en Ligue 2 après la défaite 2-3 contre Toulouse marque un tournant. Ivan Gazidis, directeur général du club, s’est exprimé à chaud avec lucidité, ambition et un message fort aux supporters.

Devant les caméras de DAZN, Ivan Gazidis n’a pas fui ses responsabilités après la défaite scellant la relégation de l’ASSE. Le dirigeant a évoqué avec franchise l’émotion des vestiaires : "Il y a beaucoup de déception pour nous tous. De la colère aussi car nous pensons que nous aurions dû mieux faire." Un constat amer mais sans langue de bois, dans lequel il endosse sa part de responsabilité.

Cette relégation, il le souligne, ne s’explique pas seulement par le dernier match : "Ce n’est pas qu’à propos de ce soir, il faut regarder l’ensemble de la saison." Une saison marquée par des hauts sporadiques et trop de bas pour espérer mieux. Malgré cela, Gazidis a tenu à saluer le soutien sans faille du public stéphanois, un point d’ancrage précieux dans la tempête.

Relégation ASSE : une étape dans une reconstruction profonde

Au-delà de l’émotion, Ivan Gazidis a tenu à replacer cet échec dans une vision de long terme : celle d’un projet de reconstruction solide, à la fois sportive et financière. "Ce que nous essayons de faire n’est pas facile", admet-il. Il insiste sur la volonté de bâtir un club durable, qui ne fasse plus l’ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2.

L’homme fort du projet évoque des "investissements nécessaires", preuve d’une ambition intacte malgré le revers. Le message est clair : cette relégation ne freine pas les ambitions, elle les renforce. "Notre objectif reste de voir l’ASSE dans le haut du tableau de la Ligue 1. Et nous l’atteindrons", martèle-t-il avec conviction.

Une relégation comme levier d’apprentissage et de changement

Gazidis ne se cache pas : l’année a été une leçon grandeur nature. "Nous comprenons aujourd’hui plus de choses qu’il y a un an", confesse-t-il, lucide. Le club est conscient que des ajustements profonds restent à opérer, tant dans l’organigramme que dans le projet sportif.

L’ASSE version Gazidis semble déterminée à apprendre de ses erreurs pour ne pas répéter les mêmes errements. "Cette saison nous a permis de beaucoup apprendre. Malheureusement, nous avons ce contretemps qui nous fait tous souffrir." Un contretemps, donc. Mais sûrement pas une fin.

🎙 | Les mots d’Ivan Gazidis, président de l’ASSE, après la relégation du club. 🗣💬 pic.twitter.com/xfl29gwbKz — DAZN France (@DAZN_FR) May 17, 2025