La 34e et dernière journée de Ligue 1 s’est disputée ce samedi soir à 21h00. Des affiches décisives pour la course à l’Europe, le maintien, ou l’honneur. Découvrez les résumés et résultats de chaque match, club par club. De son côté, l'ASSE a failli et retourne en Ligue 2.

La 34e journée marque la fin d’une saison qui n'aura pas épargné les supporters stéphanois. La Ligue 1 a rendu son verdict ce soir. Entre la lutte acharnée pour les places européennes, les derniers espoirs de maintien et les adieux pour certains, cette ultime soirée promettait son lot d’émotions sur tous les terrains. À 21h00, les 18 clubs ont donné le coup d’envoi en simultané, offrant un multiplex riche en suspense et en rebondissements. Retour sur les neuf rencontres qui ont clôturé l’exercice 2024-2025.

Le programme complet de la 34e journée de Ligue 1

Tous les matchs ont eu lieu ce samedi à 21h00, en simultané, pour préserver l’équité sportive. Voici les affiches :

PSG – Auxerre

Nice – Brest

AS Saint-Étienne – Toulouse

Lille – Reims

Lyon – Angers

Lens – Monaco

Nantes – Montpellier

Marseille – Rennes

Strasbourg – Le Havre

Résumés des rencontres

PSG – Auxerre

📌 Résumé du match :

Le Paris Saint-Germain conclut sa saison de Ligue 1 par une victoire 3-1 contre Auxerre. Menés à la pause suite à un but de Lassine Sinayoko (30e), les Parisiens ont renversé la situation en seconde période grâce à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia (59e, 88e) et une tête de Marquinhos (67e). Cette 26e victoire permet au PSG de terminer le championnat avec 84 points, 19 unités devant l'OM. Auxerre, quant à lui, clôture la saison à la 11e place.

⚽ Buteurs :

PSG : Kvaratskhelia (2), Marquinhos

Auxerre : Sinayoko

Nantes – Montpellier

📌 Résumé du match :

Le FC Nantes s’impose 3-0 face à Montpellier lors de la 38e journée de Ligue 1. Simon ouvre le score sur penalty (18e), Coquelin double la mise (31e) et Abline, meilleur buteur du club cette saison (9 buts), scelle la victoire (79e). Grâce à ce succès et aux défaites d’Angers et Reims, les Canaris assurent leur maintien et terminent 13e. Montpellier, totalement dépassé et sans tir cadré, est relégué en Ligue 2 après 16 ans dans l’élite. Moses Simon brille avec 18 contributions décisives cette saison, un record pour un Nantais sur les 20 dernières années.

⚽ Buteurs :

Nantes : Simon (18'), Coquelin (31'), Abline (79')

Montpellier : Aucun

Strasbourg – Le Havre

📌 Résumé du match :

Le Havre a arraché son maintien en Ligue 1 grâce à une victoire 3-2 sur la pelouse de Strasbourg. Menés à deux reprises, les Havrais ont égalisé par Josué Casimir avant qu'Abdoulaye Touré ne transforme un penalty dans les arrêts de jeu. Strasbourg, réduit à dix, termine à la 7e place.

⚽ Buteurs :

Strasbourg : Santos (20'), Nanasi (53')

Le Havre : Casimir (70'), Touré (43' et 90+9')

Lille – Reims

📌 Résumé du match :

Dominateur tout au long de la rencontre avec une possession dépassant les 79 %, le LOSC a pourtant souffert pour se défaire d’un Stade de Reims accrocheur. Rémy Cabella, pour son dernier match avec Lille, a ouvert le score d’une aile de pigeon inspirée (37e), récompensant la mainmise lilloise. Mais au retour des vestiaires, les Rémois ont surpris leur hôte grâce à un missile de Sergio Akieme à l'entrée de la surface (60e), relançant complètement la partie. Il a fallu un penalty de Chuba Akpom (86e), provoqué et transformé par l’attaquant anglais, pour permettre aux Dogues de reprendre l'avantage dans les dernières minutes.

⚽ Buteurs :

Lille : Cabella (37e), Akpom (86e, sp)

Reims : Akieme (60e)

AS Saint-Étienne – Toulouse

📌 Résumé du match :

L'AS Saint-Étienne a été battue 3-2 par Toulouse, scellant ainsi sa relégation en Ligue 2. Malgré les buts de Tardieu et Batubinsika, les Verts n'ont pas pu contenir les offensives toulousaines. Toulouse termine la saison en milieu de tableau.

⚽ Buteurs :

AS Saint-Étienne : Tardieu (38'), Batubinsika (63')

Toulouse : Kamanzi (10'), King (15'), Gboho (58')

Nice – Brest

📌 Résumé du match :

Nice a terminé la saison en beauté en s’imposant largement contre Brest (6-0) lors de cette dernière journée de Ligue 1, confirmant sa quatrième place et une qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Niçois ont été très réalistes avec trois buts sur trois tirs cadrés, profitant d’une défense brestoise fragile et de nombreuses erreurs. Brest, malgré une possession plus importante à certains moments, n’a jamais su trouver la faille et termine neuvième.

⚽ Buteurs :

Nice : Bouanani (28’ penalty), Guessand (16’), Laborde (19’, 75’), Moffi (82’), Abdi (90'+4)

Brest : Aucun but

Lyon – Angers

📌 Résumé du match :

Lyon s’impose 2-0 face à Angers lors de la dernière journée de Ligue 1, grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette, qui inscrit son 200e but avec l’OL pour sa dernière saison au club. Après une première mi-temps timide, Lyon a accéléré en seconde période pour assurer cette victoire et offrir une belle sortie à Lacazette et Cherki, tous deux remplacés sous les ovations du public.

⚽ Buteurs :

Lyon : Lacazette (56’ penalty, 72’)

Angers : Aucun but

Marseille – Rennes

📌 Résumé du match :

L’Olympique de Marseille termine sa saison à la 2e place grâce à une victoire spectaculaire 4-2 face à Rennes au Vélodrome. Mason Greenwood et Adrien Rabiot ont chacun inscrit un doublé pour les Phocéens, tandis que Koné et Gomez ont réduit l'écart côté rennais. Greenwood conclut la saison avec 21 buts, à égalité avec Ousmane Dembélé. Steve Mandanda a disputé ses dernières secondes de jeu sous les applaudissements de son ancien public. Un dernier soir de fête pour l’OM, qui confirme sa montée en puissance sous les ordres de Roberto De Zerbi.

⚽ Buteurs :

Marseille : Greenwood (21’, 45’+1), Rabiot (38’, 90’+2)

Rennes : Koné (14’), Gomez (77’)

Lens – Monaco

📌 Résumé du match :

Le RC Lens a conclu sa saison en beauté en s'imposant 4-0 face à l'AS Monaco au stade Bollaert-Delelis. Neil El Aynaoui a brillé avec un doublé, tandis qu'Adrien Thomasson et Anass Zaroury ont également trouvé le chemin des filets. Les Monégasques, impuissants, conservent néanmoins leur 3e place au classement final de Ligue 1.

⚽ Buteurs :

Lens : El Aynaoui (2), Thomasson, Zaroury

Monaco : Aucun

Classement final de la Ligue 1