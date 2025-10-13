Déterminé à franchir un nouveau cap, Gautier Larsonneur entame une saison décisive sous les couleurs de l’ASSE. Sur Tribune Verte, L’ancien 3e gardien des Verts, Alain Jacon, aujourd’hui adjoint aux Sports à La Ricamarie, salue son parcours et sa maturité, tandis que le club mise sur lui jusqu’en 2028.

Depuis deux ans et demi, Gautier Larsonneur est devenu bien plus qu’un simple gardien de but à Saint-Étienne. Il est désormais un symbole de stabilité et de résilience dans un club souvent sous tension, où la pression populaire est constante. Comme avant lui Stéphane Ruffier, le dernier rempart des Verts a su gagner le respect du Chaudron. Après la relégation, il a choisi de rester, incarnant la fidélité et la combativité chères au peuple vert. Son rôle lors de la remontée en Ligue 1 fut capital, tant par ses arrêts décisifs que par son influence dans le vestiaire.

Cette saison, Larsonneur aborde un tournant majeur de sa carrière. À 28 ans, il atteint l’âge de la maturité pour un gardien et bénéficie désormais d’une pleine confiance du staff comme des supporters. Capitaine, cadre de vestiaire et prolongé jusqu’en 2028, il symbolise la continuité d’un projet qui vise la stabilité et l’ambition retrouvée. Pour Alain Jacon, son ancien formateur et aujourd’hui responsable de la formation des gardiens au District de la Loire, cette saison pourrait être celle du “nouveau cap” : « Gautier est à l’aube d’une saison très importante. Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un atout majeur du club. Aujourd’hui, il doit se montrer régulier et continuer à performer. S’il réussit, il s’imposera durablement dans les cages stéphanoises. »

Larsonneur, un cadre exemplaire au service du collectif

Arrivé à l’été 2023 en provenance du Stade Brestois, Larsonneur a rapidement conquis le Forez. Sa rigueur, sa lecture du jeu et son tempérament de leader ont séduit Laurent Batlles, puis son successeur Olivier Dall’Oglio. Désormais, sous les ordres d’Eirik Horneland, il représente l’un des piliers du nouveau cycle. La prolongation de son contrat jusqu’en juin 2028 vient récompenser son implication et sa constance.

Pour Horneland, cette signature est bien plus qu’une simple formalité : « Gautier est un joueur très professionnel, il s’entraîne dur chaque jour. En plus de ses 250 matches au haut niveau, il apporte une expérience et un état d’esprit exemplaires à notre vestiaire. Nous sommes très heureux de le voir prolonger. »

Le technicien norvégien compte sur lui pour structurer son effectif et transmettre cette culture de la gagne à une défense encore jeune.

Le capitaine vert prêt à mener la reconquête

Avec un brassard solidement attaché au bras et un avenir scellé dans le Forez, Larsonneur s’impose comme l’un des visages forts de l’ASSE version 2025. Pour Alain Jacon, le message est clair : la réussite du gardien passera par la régularité et la rigueur. Car à Saint-Étienne, la pression est permanente, mais la récompense à la hauteur des efforts.

Les supporters peuvent en tout cas se réjouir : leur capitaine, fidèle parmi les fidèles, compte bien faire rugir Geoffroy-Guichard encore longtemps.