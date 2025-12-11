À la veille du duel entre l’ASSE et Bastia, Félix Lacuesta revient, pour Poteaux Carrés, sur son parcours partagé entre deux clubs historiques. L’ancien milieu assume une distinction forte entre ses années stéphanoises et corses, répétant que pour lui, “Saint-Étienne c’était fantastique, Bastia c’était magnifique”. Un regard qui éclaire un match forcément chargé d’histoire.

Arrivé à l’ASSE à seulement 16 ans, Félix Lacuesta raconte une intégration précipitée dans un vestiaire déjà rompu aux joutes de l’élite. “On s’entraînait ardemment et j’ai vite été lancé dans le monde pro”, se souvient-il. Six mois après son arrivée, Robert Herbin le fait débuter à Nîmes, une première apparition qui fixe le décor d’une formation exigeante et resserrée. Lacuesta évoque un groupe où “il y avait très peu de joueurs dans l’effectif professionnel”, une réalité bien différente des effectifs actuels. Il revient aussi sur la finale européenne 1976, qu’il a vécue de l’intérieur sans entrer en jeu, un souvenir marqué par une scène restée en mémoire : “Moi, je regardais Frantz Beckenbauer. Le Kaiser. Le monstre !”

La mise en garde de Lacuesta sur Bastia

Son départ de l’ASSE pour Bastia en 1977 marque sa bascule vers le statut de titulaire. “Il fallait que je joue !” résume-t-il. Le Sporting lui offre alors l’épopée européenne 1977–1978, dont il reste l’un des artisans clés, notamment lors de la victoire à Turin : “Quand je retourne en Corse, on ne me parle que de ça !” Ces souvenirs heureux n’atténuent en rien son inquiétude pour le club actuel. Sa phrase forte résume la profondeur du malaise : “La situation est très préoccupante. Pas loin d’être catastrophique.” Il dénonce aussi les incidents récents, estimant que “ces mecs-là pénalisent une équipe qui n’a vraiment pas besoin de ça”. Lacuesta porte un regard affectif, mais sans concession, sur un Sporting qu’il voit affaibli et vulnérable.

ASSE, opportunité de remontée ; Bastia, urgence absolue

Interrogé sur l’ASSE, Lacuesta se montre mesuré mais optimiste. Pour lui, la montée reste possible si le club ajuste son recrutement : “Il faudra recruter des joueurs qui ont le niveau pour s’imposer en Ligue 1.” Il n’oublie pas non plus l’impact du public, encore impressionné par “les 35 000 à 40 000 spectateurs pour un match compliqué”. Sur Bastia, en revanche, l’urgence domine : l’ancien milieu voit un club fragilisé, dépendant d’un sursaut rapide pour éviter une saison piégée, même s’il rappelle que “la saison est encore très longue, il faut y croire !”

Deux clubs qu’il chérit, deux trajectoires opposées, et une alerte qui résonne au moment d’aborder un match révélateur.