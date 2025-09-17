Samedi soir (20h), l’AS Saint-Étienne (1er) reçoit le Stade de Reims (6e), pour un match au parfum particulier puisque les deux clubs sont descendus ensemble la saison dernière. Cette rencontre pourrait marquer le retour de la star de l’équipe champenoise.

Annoncé comme un prétendant sérieux à la montée, le Stade de Reims a vécu un été mouvementé : 10 départs pour 42,12 M€ et 11 arrivées pour seulement 2,60 M€. La politique de Jean-Pierre Caillot s’est voulue austère, dans la continuité d’une relégation au scénario rocambolesque, avec en une semaine : une finale de Coupe de France et des barrages perdus face au FC Metz (1-3).

Au cœur de cette agitation estivale, l’avenir de la star japonaise Keito Nakamura a longtemps fait couler de l’encre. Annoncé sur le départ à la fin de la saison dernière, l’attaquant n’a finalement pas quitté la Champagne. La direction rémoise a refusé de s’en séparer, souhaitant en faire la pierre angulaire du projet de remontée, alors que le joueur ne cachait pas son refus d’évoluer en Ligue 2. Une situation similaire à celle de Pierre Ekwah, d’ailleurs Nakamura était en arrêt depuis deux mois pour « maladie », certificat médical à l’appui, délivré en dehors du staff du club champenois.

Nakamura prêt pour l’objectif Ligue 1 !

Absent des terrains depuis le 12 juillet et ses 46 min de jeu en amical contre Zulte-Waregem (victoire 5-2, avec un but marqué), il a repris l’entraînement ce jeudi 11 septembre. Dans un communiqué, le Stade de Reims a affirmé que le joueur était « prêt à s’investir avec ambition dans le projet de remontée ». Auteur de 11 buts la saison dernière, Nakamura sera sans doute l’une des attractions de ce championnat, à l’image de Lucas Stassin. Les deux attaquants star de la Ligue 2 partagent d’ailleurs une ambition : celle de disputer la prochaine Coupe du Monde.

Selon plusieurs médias proches du club, Nakamura – buteur la saison passée dans le Chaudron – pourrait faire partie du déplacement à Geoffroy-Guichard ce samedi. Mais dans quelle disposition ? Et avec quelle état de forme physique ? Le doute persiste. Une chose est sûre cependant : sur le long terme, ses qualités techniques pourraient bien être une arme décisive pour le Stade de Reims dans sa quête de retour en Ligue 1.