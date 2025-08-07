L'ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce jeudi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents sur place et d'aborder le début du championnat Retranscription.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "On est vraiment dans l'état d'esprit de prendre notre revanche par rapport à la saison dernière qui a été assez difficile. C'est pour ça qu'on a repris l'entraînement assez tôt en juin pour se préparer du mieux possible, être dans le meilleur état physique possible et de bâtir une équipe qui soit le plus compétitive.

C'est vraiment une bonne chose que la première journée arrive. Ça fait sept semaines qu'on est sur le terrain en train de s'entraîner, de se préparer. Maintenant, le temps de la compétition est arrivé."

Un manque de qualité en Ligue 1

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ce qui nous a manqué, c'est de la qualité et de la stabilité dans la qualité. Le niveau était assez élevé pour notre équipe et on n'a pas réussi à rester au même niveau de performance match après match. Ça concerne la saison dernière. Aujourd'hui, on est en face d'un nouveau challenge. Il faut bâtir une nouvelle équipe et revenir à notre meilleur niveau pour retrouver la Ligue 1."

Du respect pour Laval

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ce premier match à Laval va être une bonne opposition pour nous. C'est une équipe qui se connaît bien, avec des joueurs qui sont expérimentés, qui jouent ensemble depuis longtemps et qui proposent de belles choses en Ligue 2 ces dernières saisons. J'espère qu'on va être à la hauteur de cette rencontre."

L'ASSE, un statut à assumer

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Il va falloir d'abord qu'on soit conscient, qu'on va arriver avec le statut de favori à chaque fois. Toutes les équipes nous attendront de pied ferme. Ils nous auront beaucoup étudié et vont donner tout ce qu'elles auront contre nous. Il va falloir être prêt à ça. J'aimerais nous voir dominateurs sur les autres équipes, voir notre attaque prendre l'avantage sur les défenses adverses, s'installer dans la moitié de terrain de l'adversaire et attaquer la surface de réparation avec le plus de qualité possible.

À ce titre, la rencontre contre Cagliari a été intéressante. On a été plutôt équilibrés dans notre manière d'attaquer, avec cette équipe qui nous a opposé beaucoup de résistances. Il va falloir qu'on soit au rendez-vous pour arriver à bouger ces équipes de Ligue 2."

De la maturité à démontrer

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Il va falloir être très mature et avoir aussi beaucoup de concentration sur chacune des rencontres. Parce que si l'adversaire arrive à marquer le premier but, il y aura beaucoup de travail pour arriver à retourner le score. Il va falloir être très concentré et avoir beaucoup de concentration."

Brann et l'ASSE, des destins similaires ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Similaire à Brann (relégué après son arrivée) ? Oui, c'est vrai que les deux situations se ressemblent un petit peu. Quand je suis arrivé ici, la situation était aussi difficile. Pour arriver à retourner la chose à notre avantage, il faut travailler dur et ne pas compter ses efforts. Il faut qu'on travaille dur jour après jour pour améliorer le classement de l'équipe et retrouver la même histoire que j'ai eue avec Brann.

Les deux Situations se ressemblent vraiment, j'ai l'impression de revoir certaines choses et je sais que ce qui a fonctionné à Brann, c'est le travail, donc on va s'atteler à ça."