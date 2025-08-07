En attirant Ebenezer Annan, João Ferreira et d’autres recrues cet été, l’ASSE semble suivre une ligne directrice forte : intégrer ses nouveaux visages par binôme, selon les affinités culturelles et linguistiques. Une stratégie aussi humaine que sportive.

Si le mercato stéphanois peut sembler foisonnant, il n’est pas dépourvu de logique. À y regarder de plus près, un fil conducteur semble guider la cellule de recrutement : favoriser l’adaptation des joueurs en constituant des binômes. Et ce n’est pas un hasard si les dernières recrues sont arrivées en "paire".

Des binômes pensés pour mieux s'intégrer

Du côté du Ghana, deux joueurs partagent désormais les couleurs vertes : Ebenezer Annan, tout juste recruté en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, et Augustine Boakye, arrivé l'été dernier. Deux profils dynamiques, qui parlent la même langue et partagent une culture commune. Une donnée qui compte dans un vestiaire, surtout à l’heure d’un bouleversement de l'effectif.

Ferreira – Lamba : la connexion lusophone à l'ASSE

Même logique côté portugais avec João Ferreira, latéral droit recruté à Watford, et Chico Lamba, défenseur central portugais d’origine bissau-guinéenne. Les deux joueurs, arrivés cet été, partagent plus qu’un drapeau : ils ont tous deux évolué au Portugal, parlent la même langue, et pourront s’appuyer l’un sur l’autre pour faciliter leur acclimatation à la Ligue 2 et au Forez.

Leur arrivée simultanée peut également s’avérer payante sportivement. En cas d’alignement commun sur le flanc droit, Ferreira et Lamba pourraient former une charnière complémentaire, solide et familière. Une manière de recréer des automatismes, même à des milliers de kilomètres de leur terre natale.

Une méthode à confirmer sur le terrain

Cette stratégie d’intégration par affinité culturelle n’est pas nouvelle. D’autres clubs l’ont déjà expérimentée avec succès pour limiter les périodes d’adaptation. L’ASSE, qui compte sur un mercato ambitieux pour jouer les premiers rôles, espère que ces binômes porteront leurs fruits rapidement. De la même manière, les deux nouvelles recrues pourront comprendre leur nouveau coach. Ebenezer Annan parle anglais. Joao Ferreira débarque en provenance de Watford. Une donnée important pour l'ASSE où la langue anglaise prend de plus en plus de place.