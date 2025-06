En vacances sur la Côte d’Azur, Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili ont été victimes d’un cambriolage à leur maison de vacances. Une affaire inquiétante qui relance la question de la sécurité des footballeurs.

Khvicha Kvaratskhelia, star du Paris Saint-Germain, récent champion d'Europe et meilleur joueur de la sélection géorgienne, passait quelques jours de repos à Cannes aux côtés de son compatriote Zuriko Davitashvili (AS Saint-Etienne), lorsque résidence de vacances ont été cambriolés. D’après les informations recueillies par le compte spécialisé de Geo Team et celles de l’Équipe, les malfaiteurs auraient profité de l’absence des joueurs pour s’introduire dans les logements qu’ils occupaient temporairement dans le sud de la France.

Le mode opératoire semble classique mais efficace : forçage discret, repérage préalable, puis vol ciblé. Les cambrioleurs ont emporté plusieurs effets personnels de grande valeur : bijoux, sacs de luxe et montres. Si le préjudice exact n’a pas encore été communiqué, on parle déjà de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Heureusement, aucun membre des familles n’a été blessé ou pris à partie.

Ce nouveau cambriolage rappelle tristement une tendance inquiétante qui touche de nombreux footballeurs, en France comme à l’étranger. Les périodes de vacances ou de matches sont souvent utilisées par les malfaiteurs pour opérer, connaissant les habitudes publiques de leurs cibles. Ce genre d’événement pose une question cruciale pour les clubs et les autorités : faut-il renforcer la protection privée des joueurs ? Une chose est sûre, l’affaire Kvaratskhelia-Davitashvili ne manquera pas de relancer le débat.

😳 EXCL: Khvicha Kvaratskhelia and Zuriko Davitashvili Robbed 😡

Per my information, the home of Kvara and Zuriko were robbed while they were vacationing in Cannes.

Jewelry, bags, and watches were taken. The theft happened while the players were out with their families.… pic.twitter.com/AjkUGKej6v

— Geo Team (@Geo__team) June 8, 2025